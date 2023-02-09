Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Meclis ve komite üyelerimiz depremin hemen ardından teyakkuza geçti. Bugün de olağanüstü toplandık. Gücümüzü birleştirerek yaraları hep birlikte sarmak istiyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Meclis ve komite üyelerimiz depremin hemen ardından teyakkuza geçti. Bugün de olağanüstü toplandık. Gücümüzü birleştirerek yaraları hep birlikte sarmak istiyoruz” dedi.

ATO Meclisi, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in başkanlığında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve aynı zamanda ATO Meclis Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla deprem bölgesine yapılacak yardım organizasyonlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada ATO başta olmak üzere Türkiye’deki tüm oda ve borsalarda deprem bölgesine yardım konusunda büyük bir duyarlılık olduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, koordineli bir şekilde yürütülen yardımların bölgeye en önemli destek olduğunu söyledi. Türkiye’deki oda ve borsaların büyük bir gayret içinde yardım malzemesi toplamaya devam ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Dün akşam itibarıyla 160 tır malzeme yola çıktı. Yardımları bilinçli olarak yapmak lazım. Ne gerekiyorsa ihtiyaç listesine göre göndermek lazım. Esas imtihanımız bu süreç geçtikten sonra başlayacak. Millet olarak dayanışmaya ihtiyacımız olacak” dedi.

ATO Başkanı Baran da konuşmasında, depremin hemen ardından Ankara Ticaret Odası bünyesinde “Deprem Yardım Masası” kurduklarını belirterek, AFAD, Ankara Valiliği ve TOBB, ATO Meclis ve Komite üyeleri ile ATO üyelerinin münferiden ve müştereken yaptığı yardımlar hakkında bilgi verdi. ATO üyelerinin deprem bölgesine yardım için yoğun talebi olduğunu kaydeden Baran, ATO’nun hem 68 Meslek Komitesi aracılığıyla hem de ATO olarak kendi imkanlarıyla tüm gücüyle yardıma devam edeceğini söyledi. Baran, “Böyle bir afetin yaraları ancak birlikle, beraberlikle sarılır. Gözümüz, kulağımız, yüreğimiz deprem bölgesinde. Aklımız daha neler yapabileceğimizde. Meclis ve komite üyelerimiz depremin hemen ardından teyakkuza geçti. Bugün de olağanüstü toplandık. Gücümüzü birleştirerek yaraları hep birlikte sarmak istiyoruz” diye konuştu.

Bölgede 2 bin metrekarelik iki çadır kurulacak, Ankara’da 8 bin oda depremzedelere tahsis edilecek

Toplantıda söz alan meclis ve komite üyeleri, sektör ve bireysel olarak yaptıkları ve yapacakları yardımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. ATO’nun Yönetim Kurulu, Meclis, komite ve komitelerin kayıtlı üyelerinin deprem bölgesine yönelik çalışmaları ATO tarafından şöyle açıklandı:

"ATO, Malatya ve Kahramanmaraş’a 2 bin metrekarelik içinde ısıtma, aydınlatma sistemleri ile jeneratörleri bulunan çadırlar kuracak. Ankara’da bulunan otellerin yatak kapasitelerinin yüzde 5’i deprem bölgesinden gelecek vatandaşlar için ayrıldı. Yaklaşık 4 bini bulan bu odaların yanı sıra misafirhane ve yurtlarla birlikte yaklaşık 8 bin oda deprem bölgelerinden gelen vatandaşlara tahsis edilecek. Deprem bölgesinden gelecek vatandaşlar için ücretsiz olarak hayırseverler tarafından tahsis edilen evler, yine hayırseverler tarafından tefriş edilecek. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Malatya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman’da mobil mutfaklar kurularak, sıcak yemek dağıtımlarına başlandı. Günlük toplam 20 bin kişiye hizmet verebilen mobil mutfaklar ihtiyacı olan bölgelere hareket ederek depremden etkilenen vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bölgenin ihtiyacı için iki tanker akaryakıt gönderildi. Deprem bölgesine 60 adet jeneratör gönderildi. Çok sayıda muhtelif iş makinesi, beton delici ve demir kesici gönderildi. Bebek maması, süt, bebek bezi, gıda malzemesi, su, yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, ayakkabı, giyim eşyası, hijyen malzemelerinin yer aldığı 16 tır bölgeye gönderildi. ATO yardımları peyderpey bölgeye gönderilmeye devam ediyor."

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Naki Demir, Nihat Uysallı, Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu ile çok sayıda ATO Meclis ve Komite üyesi katıldı.

Yardım tırı uğurlandı

Toplantının ardından ATO Başkanı Baran, Meclis Başkanı Deryal, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırını uğurladı.