Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin gelişimine katkı sağlamak için üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirliğine bir yenisini daha ekledi. ATO ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve danışmanlık konularında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole ATO adına imza koyan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektör ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin ekonomik gelişime katkı sağladığını belirterek, “Bilgi çağında yaşıyoruz ve süratli bir değişim yaşanıyor. Değişim ve dönüşümün iş yaşamına aktarılması için üniversitelerin bilgi birikimine ihtiyacımız var” dedi.

ATO ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve danışmanlık konularında iş birliğini kapsayan protokolün imza töreni ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, törende yaptığı konuşmada protokolle Ankara Üniversitesi ile akademik ve kültürel konularda birlikte çalışma, kültürel aktivitelere destek olma, ortak çalışmaları teşvik etme ve eğitim danışmanlık konularında iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi. Ankara Üniversitesi’nin Cumhuriyetin ilk üniversitesi, Ankara Ticaret Odası’nın da Cumhuriyet’le yaşıt bir kuruluş olduğunu hatırlatan Baran, iki köklü kurumun işbirliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baran, “Başkentimizde biri eğitimin, diğeri de ticaretin çınarı olan iki kurumun bir araya gelmesi çok kıymetli. İçinde bulunduğumuz çağda süratli bir değişim yaşanıyor. Çağın yakalanması, değişim ve dönüşümün iş yaşamına, ticarete, sanayiye, üretime, ihracata aktarılabilmesi için reel sektörün üniversitelerle iş birliği içinde olması çok önemli. Bu yüzden köklü üniversitelerimizin sahip olduğu bilgi birikimini ticaret ve sanayiye aktarmamız gerekiyor. İki kurum olarak birbirimize katacağımız çok şey var” dedi.

Ankara’nın ve Türkiye’nin kalkınmasında üniversitelerle reel sektörün ortak çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Baran, bu iş birliklerinin ekonomin gelişimine de katkı sağlayacağını kaydetti.

“Yeni bir kapı açıyoruz”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara’nın iki güçlü markasının imza attığı protokolün Başkent için önemli bir adım olduğunu dile getirerek, “İşbirliğimiz belki iletişim gibi bir alanla sınırlı gibi görünebilir ama bu protokolle yeni bir kapı açmış olacağız. Ankara Ticaret Odası ve Ankara Üniversitesi gibi iki kurumun iş birliği yapması Ankara’ya ayrı bir değer katacaktır” dedi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi’nin yetiştirdiği mezunlarıyla, potansiyeliyle, akademik ve idari gücüyle heyecan verici bir üniversite olduğunu kaydetti. Türkiye’nin dünyadaki 144 büyükelçisinden 58’inin, 81 valisinden de 44’ünün Ankara Üniversitesi mezunu olduğunu belirten Ünüvar, “Üniversitemiz devletimiz için hem kamu hem de özel sektörde iş insanıyla, bürokratıyla çok önemli insanlar yetiştirmiş bir kurum. Ülkemizin 100. yılında en ileri noktada, bayrağımızın zirvede olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu sürdürebilmek için asıl olan şey teorikle pratiğin buluşmasını temin etmektir. Bizde ciddi bir teori, sahada ise pratik var. Bu noktada da bizim en büyük görevimiz imkânlarla ihtiyaçları buluşturmak. Yani milletin ihtiyacı ile devletin imkânını buluşturmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar protokole imza koydu. İmza törenine ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız, Ahmet Akça, Yasin Özyolu, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yasemin Kepenekçi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuran Yıldız, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Beris Artan Özoran ile ATO Meclis ve Komite üyeleri katıldı.