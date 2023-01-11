Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bir araya geldiği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye oda üyelerinin finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bir araya geldiği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye oda üyelerinin finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıları aktardı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ı ATO’da konuk ederek, oda üyesi işletmelerin gündemindeki sorunlar ile finansmana erişim konusunda yaşanan sıkıntıları iletti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Baran, enflasyondaki gerilemeye rağmen işletmelerin sermeye sıkıntısı yaşadığını, banka kredilerine ulaşmakta güçlük çekildiğini ifade etti. Baran, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ile Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın’ı Ankara Ticaret Odası’nda konuk ederek, reel sektörün gündemindeki konuları aktardık ve finansmana erişim konusunda talepleri ilettik. Enflasyonda gerilemenin devam ettiği ortamda banka kanalıyla kredilere erişemeyen işletmelerin öz kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmekte sıkıntı çektiğini ifade ettik. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere şirketlerimizin ekonomik faaliyetlerine devam etmesi için krediye erişimlerinin hayati önem taşıdığını vurguladık. Üyelerimizin sorunlarına karşı duyarlılık gösteren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ile Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın’a teşekkür ederiz” dedi.