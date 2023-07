Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “ATONET Üye Hizmet Platformu ile Odamızın sunduğu hizmetleri, en güncel bilgi ve gelişmeleri kısaca ticaret hayatına dair hemen her şeyi bir araya getirdik” dedi.

ATO, Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) düzenlediği “2023 Dünya Odalar Yarışması”nda “ATONET Üye Hizmet Platformu" projesiyle “En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde birinci oldu. ATO, yarışmada ABD ve Çin’den üç odayı geride bırakarak yarışmayı kazandı. ATONET Üye Hizmet Platformu Projesi’ni ATO adına Gökhan Ertek’in sunduğu finalde, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) Tampa Bay Ticaret Odası’nın "Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı" ve Illinois Hispanik Ticaret Odası’nın "Sözleşme Radarı” tüm işletmeler için “Yapay Zeka" projeleri ile Çin Ticaret Odası’nın "RCEP ve Diğer STA’ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek" projeleriyle yarışarak birinciliği elde etti.

“ATONET Üye Hizmet Platformu ile her şeyi bir araya getirdik”

“ATONET Üye Hizmet Platformu” uygulamasının 2023 Dünya Odalar Yarışması’nda dünya birincisi olmasına ilişkin konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Ticaretin kısıtlamalardan etkilenmemesi için Oda Meclisimizde aldığımız kararla online olarak sunduğumuz Faaliyet Belgesi ve İhale Durum Belgelerini ücretsiz olarak verdik. Yine pandemi sürecinde hizmetlerimizin devamını sağlamak üzere Oda belgelerinin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdık, dijitalleşme çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu süreçte adeta ilmek ilmek işlediğimiz dijitalleşme çalışmalarını nihayetinde ‘ATONET Üye Hizmet Platformu’ ile taçlandırdık. ‘ATONET Üye Hizmet Platformu’ ile Odamızın sunduğu hizmetleri, en güncel bilgi ve gelişmeleri kısaca ticaret hayatına dair hemen her şeyi bir araya getirdik” açıklamalarında bulundu.

Baran, Türkiye’nin kuruluşunun 100’üncü yılında ‘ATONET Üye Hizmet Platformu’ ile dünya birincisi olmalarının anlamlı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Odamız ‘ATONET Üye Hizmet Platformu’ uygulamasıyla 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi kapsayan, dünyanın en büyük iş dünyası organizasyonu ‘Milletlerarası Ticaret Odası’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ‘Dünya Odalar Federasyonu’nun Cenevre’de düzenlediği ‘Dünya Odalar Yarışması’nda ‘En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi’ kategorisinde ABD’li ve Çinli rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi oldu. 47 ülkeden 111 oda’ın başvurduğu Dünya Odalar Yarışması’nda kazandığımız dünya birinciliğinin 100’üncü yılımızda gelmiş olması, bizim için ayrıca sevindirici ve anlamlı.”

“Dijitalleşme ve inovasyon kavramları her zaman Odamızın kimliğini oluşturacak”

Baran, kazandıkları ödülle beraber ATO’nun Türkiye’nin ve dünyanın 5 yıldızlı bir odası haline geldiğini söyledi. 5 yıldızlı oda olmanın sorumluluğu içerisinde hareket edeceklerini kaydeden Baran, ATO’nun her alanda inovasyonunu geliştireceğini belirterek, “Dünyaya egemen olan dijital dalganın getirdiği tüm yenilikleri hizmetlerine uygulayan bir Oda olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşme ve inovasyon kavramları her zaman Ankara Ticaret Odası olarak Odamızın kimliğini oluşturacak. Misyonumuz, üyelerimize sunduğumuz hizmetleri, her bir yeni inovasyon ve dijitalleşme çalışmasıyla daha kolay, daha hızlı, daha nitelikli, daha kaliteli, daha ucuz bir noktaya ulaştırmak. Vizyonumuz ise, dünyadaki her bir yeniliği Başkentimizin Ticaret Odası olarak şehrimize ve ülkemize taşıyarak öncülük etmektir” ifadelerini kullandı.

‘ATONET Üye Hizmet Platformu’ uygulamasının nasıl kullanıldığına dair de açıklamalarda bulunan Baran, uygulamaya e-Devlet şifresiyle kolay bir şekilde giriş yapılabileceğine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

“Ticarette dijital çağı başlattığımız ATONET uygulaması, e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak, e-Devlet üzerinden mobil olarak ulaşılabilen ilk uygulama olurken; Ankara Ticaret Odası da bu hizmeti üyelerine sunan Türkiye’deki ilk oda oldu. Dünya Odalar Yarışması’ndaki birinciliğimiz ile Türkiye’de ilklerin odası olma unvanımızı, dünyada ilklerin odası olma kulvarına taşıdık. ATONET Üye Hizmet Platformu, üyelerimizin ATO Hizmet Binası’na gelmeden e-Devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabilmelerine imkan sağlıyor.”

Baran, ATONET uygulaması sayesinde ATO üyelerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Resmi Gazete ile teşvik, hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine rahatlıkla kolay ulaşabileceklerini söyledi. Dijital ortamda ATO’nun kayıtlarına erişebilen üyelerin hiçbir yardıma muhtaç kalmadan işlem takibinde bulunabileceklerini aktaran Baran, “Dijital ortamda Odamız kayıtlarına erişebilen üyelerimiz, bir aracı ya da yardıma ihtiyaç duymaksızın şeffaf ve hızlı bir şekilde adına yapılan işlemleri takip edebiliyor. ATONET uygulaması, üyelerimizin Odamız binasına gelmesine gerek kalmadan yasal mevzuat çerçevesinde dijital olarak yapılabileceği tüm işlemleri kapsıyor” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, açıklamalarının ardından ATO Meclis üyeleriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.