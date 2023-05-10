Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ticaret ve turizmin gelişebilmesinin ancak ulaşım imkânlarının artmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, “Direkt uçuşlar, Türk dünyasını birleştirirken, Başkent’in ticaret ve turizmine katkı sağlayacak” dedi.

ATO’nun talebiyle Türk Dünyası’nın önemli destinasyonları Taşkent, Astana ve Almatı’ya bir hava yolu firmasının başlattığı direkt uçuşlarla ilk yolcular Ankara’ya geldi. Karşılıklı seyahat organizasyonları düzenleyecek olan acente temsilcileri ile basın mensuplarını konuk eden ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun girişimleriyle Türk Dünyası ile Ankara arasında direkt uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ticaret ve turizmin gelişebilmesinin ancak ulaşım imkânlarının artmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, bir hava yolu firması tarafından Başkent Ankara’dan Taşkent (Özbekistan), Astana ve Almatı’ya (Kazakistan) başlatılan direkt uçuşlar ile Ankara’ya gelen seyahat acenteleri temsilcileri ve basın mensuplarıyla ATO Duatepe Salonu’nda gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Başkent’in turizminin geliştirilmesine ve tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen programın ATO’da gerçekleşen buluşmasına ATO 57 No’lu Komite Başkanı Muhammet Sarıtaş ile Meclis Üyeleri Faruk Elmalı ve Mustafa Tekeli de katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, yurt dışına direkt uçuşların önemine dikkat çekerek, Ankara Ticaret Odası Yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana Başkent’ten yurt dışına direkt uçuşların artırılması için başta Türk Hava Yolları ile olmak üzere kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. ATO Başkanı Gürsel Baran’ın liderliğinde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ı geçen yıl Ekim ayında ziyaret ettiklerini ve Özbekistan ve Kazakistan’ın da aralarında yer aldığı destinasyonlara direkt uçuş talebinde bulunduklarını bildiren Yılmaz, konuyu sürekli gündemde tuttuklarını da söyledi. Başkent Ankara’dan Taşkent, Astana ve Almatı’ya direkt uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, ticaret ve turizmin gelişebilmesinin ancak ulaşım imkânlarının artmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.