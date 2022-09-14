Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatmış olduğu Atma Tıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesinde vatandaşlar biriktirilen puanlarla ödülleri kazanmaya devam ediyor.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatmış olduğu Atma Tıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesinde vatandaşlar biriktirilen puanlarla ödülleri kazanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede atıkları belediye teslim ederek topladıkları puanlarla ödül kazanan hak sahiplerine ödülleri AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından teslim edildi. Veli Kaçar "Ütü", Zeynep Barık ise "futbol topu" almaya hak kazandı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, atıkları belediyeye teslim ederek puan toplayan ve ödül kazanan vatandaşları kutlayıp, bu güzel projenin başarıyla yürümesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı tebrik etti.

Başkan Akkaya’da, 2021 yılı Ekim ayından bu yana devam eden proje çerçevesinde vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğine değinerek, “Türkiye genelinde ilk kez yapılan bir uygulamaydı. Projemiz çerçevede evde geri dönüşüme tabi olacak atıkları hemşehrilerimiz cep telefonlarına indirdikleri uygulamamız üzerinden bize bildiriyorlar, her mahalle ve sokakta belirlediğimiz günlerde de bu atıklar ekiplerimiz tarafından evlerinden tartılarak alınıyor. Her atık grubu kategorisine göre de puan kazanılıyor. Bu puanlar biriktirildikçe de puan kazanılıyor. Projemiz güzel bir şekilde devam ediyor” dedi.