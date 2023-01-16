Aksaray’da para çekmek için geldikleri ATM önünde yere düşürülmüş 750 TL para bulan 2 öğrenci bulduğu parayı olay yerine çağırdıkları polise teslim etti.

Aksaray’da para çekmek için geldikleri ATM önünde yere düşürülmüş 750 TL para bulan 2 öğrenci bulduğu parayı olay yerine çağırdıkları polise teslim etti.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesinde bulunan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası önündeki bankamatikte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hesaplarından para çekmek için ATM’ye gelen Efecan Kozluk (23) ve Baran Üstün (24) isimli 2 öğrenci bankamatikte işlem yaptıkları esnada yerde bir miktar para buldu. Buldukları parayı sayan gençler toplamda 750 TL olan para için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gençlere duyarlılıkları için teşekkür ederek 750 TL’yi tutanak karşılığı polise teslim aldı.

Para çekmek için geldikleri ATM’de para bulduklarını ve sahibinin ihtiyacı olduğunu düşünerek polise teslim ettiklerini belirten Efecan Kozluk, "Biz bu akşam para çekmeye ATM’ye geldiğimizde yerde bir miktar para bulduk ve paranın sahibinin ihtiyacı olduğunu düşünüp polise haber verdik. İhbar ettik. Polis arkadaşlarımızda sağ olsunlar gelip parayı teslim aldılar. Tutanağımızı tuttuk. Umarım para sahibine teslim edilir. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Arkadaşı Baran Üstün ise "Arkadaşımla ATM’ye para çekmeye geldiğimizde yerde bir miktar para olduğunu gördüm. Bu parayı saydıktan sonra ihtiyaç sahibi olabilecek birinin olduğunu düşünerek 155’i aradık. Tutanakla beraber parayı teslim ettik. İnşallah para sahibine ulaşır" diye konuştu.

Polis ekipleri parkayı düşüren şahsı bulmak için araştırma başlattı.