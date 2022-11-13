Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nda hafta sonu için ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nda hafta sonu için ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Tarihi bölgenin değerli mekanlarından biri olarak bilinen Atlıhan El Sanatları Çarşısı, her hafta sonu onlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Farklı şehirlerden turlarla gelen turistlerin yanı sıra, Eskişehirliler de tatil günlerini Atlıhan’da değerlendiriyor. Çarşı esnafı ise sezonun son kafileleriyle birlikte bereketin arttığını ve durumdan memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

1850’li yıllarda çevre köy, kasaba ve şehirlerden gelen pazarcı, seyyah ve köylülerin hayvanlarıyla birlikte konaklamaları için yapılan Atlıhan, şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatıyor. Ziyaretçiler, tarihi hanın içerisinde bulunan lületaşı ve cam ustalarını yerinde izleme imkanına sahip olurken, hediyelik eşya alışverişi de yapılabiliyor.