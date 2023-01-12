Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan atlı zabıta birimi hizmete girmek için artık gün sayıyor. Binicilik tesislerinde eğitim alan zabıta birimini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan atlı zabıta birimi hizmete girmek için artık gün sayıyor. Binicilik tesislerinde eğitim alan zabıta birimini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan atlı zabıta birimi yakında devriye görevine başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy da, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ile birlikte binicilik tesislerinde eğitim alan atlı zabıta birimini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Atlı zabıta birimimiz ile ilgili yönetmelik çalışması yapılmaktadır. Yapılacak mevzuat çalışmasının ardından atlı zabıta birimimiz yeşil alanlarda göreve başlayacak” dedi.