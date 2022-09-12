Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 37 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 37 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, günlük hayatın stresinden kurtulmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Kahvaltılarını deniz manzaralı kafeteryada yapan aileler, doğanın dinlendirici atmosferinde atlarla keyifli zaman geçirirken, çocukları ise ata binmeyi öğreniyor. Yılın ilk 8 ayında 37 bin vatandaşı misafir eden tesiste, ayda ortalama 120 kişiye binicilik eğitimi veriliyor.

Uzmanlar tarafından iletişim yeteneğinin artmasına, toplumsal hayata uyumun kolaylaştırılmasına büyük fayda sağladığı belirtilen atlar; otizm, hareket bozukluğu, spastik hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Zihinsel ve bedensel engelli çocuk ve yetişkinlerin duygusal devinimlerini ve dikkatlerini geliştirerek, duruş, denge ve kas yapılarını güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atlı Spor Tesisleri’ndeki ‘Hipoterapi’ etkinliklerine devam ediyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulan tesiste, İngiliz, Arap, İran, Amerikan, Avusturya ve Hollanda cinsine mensup toplam 28 at bulunuyor. Tesis, pazartesi hariç haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

Binicilik lisansı imkanı da sunuluyor

Uluslararası standartlara sahip kapalı manej, ısınma maneji, lonj maneji, müsabaka maneji, doğal yaşama uygun ahırları, modern kafeteryası ve çocuk oyun parkı bulunan binicilik tesisi, atlı sporlara ilgi duyan Samsun ve çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Ahırlarda atlara dokunarak onlarla iletişim kuran çocuklar, uzmanlardan eğitim alarak seyisler eşliğinde ata binme deneyimi yaşıyor. Tesiste misafirlere binicilik lisansı imkanı da sunuluyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yatırımlarla ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşandığını ifade ederek, “Samsun’a her konuda en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Ziyaret edenler, tesisimize hayran kalıyor. Ocak ile ağustos ayı arasında 37 bin vatandaşımızı misafir ettik. 10 bin kişi ise atlarımıza binip onlarla vakit geçirdi. Her ay ortalama 120 kişiye binicilik eğitimi vererek lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. At binmek muhteşem bir duygu. Atlara dokunmayan hiçbir çocuğumuz ve gencimizin kalmaması için binicilik deneyimi yaşatıyoruz” dedi.