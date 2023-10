Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinden rahvan at yarışçılarını ağırlama imkânı sağlayacak Atlı Spor Tesislerini Cumhuriyetin 100.’ncü yılında hizmete aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in ev sahipliğinde Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu Zeki Genelioğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu yaptı. Afyonkarahisar’a böylesi güzel bir tesisi kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür eden Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında Rabbim bizlere böyle bir tesisi görmeyi nasip etti. Biz de bu güne şahitlik etmek için Afyonkarahisarımıza geldik. Böyle bir güzel tesisi Afyonkarahisarımıza ve memleketimize kazandırdığı için kıymetli Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Geleneksel atlı spor dallarına vermiş olduğu desteklerinden dolayı kıymetli Cumhurbaşkanımıza ne kadar şükran etsek azdır. Kendilerine, geleneksel sporcularımıza ecdat yadigârı, ata mirası bu sporcularımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Söz verdik yaptık”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Atlı Spor Tesisleri Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Filistinlileri de unutmayan Başkan Zeybek; “Öncelikle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hepimize, hepimize kutlu olsun. Yeryüzünde insanlık dramı yaşayan, yaşanan. Katliam yapan, soykırım yapan Filistinli kardeşlerimize Cenabı Hak sabırlar versin, yardımcısı olsun. İsrail’i de kahru perişan etsin. Spor şehri Afyonkarahisar’ımızda geleneksel spor dallarından olan rahvan at yarışlarının buluşma noktası olacak tesisimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hizmete almanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Afyonkarahisar’da. 2019 yılında seçime girerken vaat etmiş olduğumuz 37 projemiz vardı. Rahvan At Pisti bizim söz verdiğimiz projeler içerisinde yoktu. Allah kendisinden razı olsun. Burada As başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir yemekle bu işi bağladılar. Kulakları çınlasın Nurullah Kaya, Valimizle birlikte bizi davet ettiler. Afyon’da ciddi bir at sevgisinin olduğunu, rahvan at yarışlarının yapılabilmesi için böyle bir mekâna ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Kalabalık bir topluluk vardı. Söz veriyor musun diye ısrarcı davrandılar. Biz de söz veriyoruz, tamam yapalım dedik” dedi.