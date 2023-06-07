Geleneksel Atlı Spor Dalları Manisa İl Temsilciliği 2023 yılı faaliyet programında yer alan Manisa İl Eleme müsabakaları Selendi ilçesinde başladı.

Selendi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizatörlüğünde 8 takımın yer aldığı müsabakaların iki grup halinde oynanacağı, gruplarında birinci olan takımların pazar günü yapılacak olan final maçıyla Türkiye finalinde Manisa’yı temsil etmeye hak kazanacağı bildirildi.

Manisa Atlı Cirit İl Eleme Müsabakaları Selendi Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası’nda başladı. Günün ilk maçında Selendi Atlı Cirit takımı ile Soma Atlı takımı karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern bir şekilde yapılan Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası’nda 4 gün devam edecek müsabakalarda, A Grubu’nda Selendi Atlı, Soma Atlı, Zafer Atlı ve Karabeyler Atlı takımları yer alırken B Grubu’nda ise Beypınar Atlı, Akhisar Atlı, Kula Atlı ve Popiler Atlı cirit takımları yer alıyor.

Selendi’de 3 gün sürecek grup maçları sonrası grubunda lider olan takımlar pazar günü finalde karşılaşacak. 40 dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakaları Uşak Bölgesi Hakemleri yönetecek. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Gürbüz, "Yapılan müsabakalar sonrası ilimizi temsil edecek takım belirlenecek. Takımlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Bu arada geçtiğimiz yıl Uşak’ta cirit antrenmanı yaptığı sırada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol da unutulmadı. Beypınar Takımı müsabaka öncesi ’Kalbimizdesin Güzel İnsan’ pankartı ile sahaya çıktı.