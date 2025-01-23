Afyonkarahisar atletizminde tarihi bir başarıya imza atıldı. Antalya’da düzenlenen Besim Aybars Kulüpler Kros 1. Ligi müsabakalarında, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Kulübü büyük erkekler elit takımı, 6 takım arasında 2. sırada yer alarak Süper Lig’e çıkma hakkı kazandı.

Bu başarı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Kasapoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar’ın spor tarihinde bir ilke imza atan atletlerimizi yürekten kutluyorum. Antalya’da düzenlenen Besim Aybars Kulüpler Kros 1. Ligi müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig’e çıkma hakkı kazanan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Kulübü büyük erkekler elit takımını tebrik ediyorum. Bu gururu bize yaşatan sporcularımız Mert Selek, Emre Karatepe, Emir Murat Büyükkabacı ve Ertuğrul Can’a emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize ve teknik ekibe de şükranlarımı sunuyorum. Bu tür başarılar, Afyonkarahisar’daki gençlerimize ilham kaynağı olacak ve spora olan ilgiyi artıracaktır."