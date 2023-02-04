Bursa’da yapılan Atletizm U14 Türkiye şampiyonası yarışlarında Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı 2 madalya daha kazandı.

Bursa’da yapılan Atletizm U14 Türkiye şampiyonası yarışlarında Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı 2 madalya daha kazandı.

U14 kategorisinde yarışan Fikriye Karadağ Türkiye 2. olurken yine U14 yarışlarında Aşkale Belediye Spor Atletizm takımından İlknur İnce Türkiye 3. oldu.

Aşkale Belediye Spor Atletizm takımının başarılı antrenörü Elif Eyüp yarışlara ilişkin yaptığı açıklamada "Sporcularımız ile birlikte yağmur, çamur ve soğuk demeden düzenli bir çalışma yaparak şampiyonaya hazırlandık. Buraya gelirken de bir birinden zor yarışlar yaparak Türkiye şampiyonası için hak kazandık. Çok çalışarak başarılarımızın tesadüf olmadığını burada aldığımız derece ve madalyalar ile ispatladık. Bizlere güvenen ve destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyor; bizleri gururlandıran sporcularımızı da kutluyorum. Daha çok çalışıp inşallah birincilikler kazanacağız, inşallah emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Türkiye şampiyonasında atletizm takımını yalnız bırakmayan kulüp Başkan Sinan Boyacı konuya ilişkin konuşmasında "Öncelikle Bursa’da yapılan Türkiye Atletizm yarışlarına katılan tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yarışlara kulüp olarak ilk kez atletizm branşında katılım sağladık. Bölgemizdeki yarışlarda derece yaparak Türkiye şampiyonası gibi büyük bir organizasyona katılmak ve bunun yanı sıra buradaki yarışlarda takım olarak derece yapıp 3 madalya almak hakikaten üst düzey bir başarı. Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve başarının mimarı antrenörümüz Elif Eyüp’e teşekkür ederken, bunun yanı sıra bizleri gururlandıran sporcularımıza teşekkür ederek başarılar diliyorum" dedi.