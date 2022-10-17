Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Okullar Arası Atletizm İl Şampiyonasında il üçüncüsü olan Alsancak Lions Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdür Vekili Mustafa Selçuk DİKER ve Beden Eğitimi Öğretmeni Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi KENDİGELEN'i makamında ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü KENDİGELEN yaptığı açıklamada "Amatör Spor Etkinlikleri" kapsamında İl Atletizm Okullar Arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi ve takım yarışmalarında 3. olan okulumuzu kutluyorum. Toroslar'ın eğitim, spor ve projelerde hızını kesmeden başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti.
Başarılı sporcu öğrencileri çeşitli hediyeler ile ödüllendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü KENDİGELEN, eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.
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