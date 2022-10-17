Başarılı sporcu öğrencileri çeşitli hediyeler ile ödüllendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü KENDİGELEN, eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü KENDİGELEN yaptığı açıklamada "Amatör Spor Etkinlikleri" kapsamında İl Atletizm Okullar Arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi ve takım yarışmalarında 3. olan okulumuzu kutluyorum. Toroslar'ın eğitim, spor ve projelerde hızını kesmeden başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti.

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