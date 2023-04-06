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Denizli’de organize edilecek yarışlarda, bulundukları illerde başarılı olan 24 okul takımından 550 sporcu Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında piste çıkacak. Grupların sonunda dereceye girecek sporcular yarı finale yükselecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 8-9 Nisan tarihlerinde Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.

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