Okul Sporları Puanlı Atletizm Gençler Kız-Erkek Grup birinciliği yarışmaları Bingöl’de düzenlenecek.

Okul Sporları Puanlı Atletizm Gençler Kız-Erkek Grup birinciliği yarışmaları 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde Bingöl’de düzenlenecek. Yarışmalara 17 ilden kız-erkek 34 takım ve 64 ferdi sporcu olmak üzere toplam 400 öğrenci katılım sağlayacak. Yarışmalar Bingöl atletizm tesislerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bingöl Atletizm İl Temsilciliği işbirliğinde organize edilecek.

Sportif organizasyonlara ev sahipliği yapmanın önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Yarışmalar Gençler A-B kız-erkek kategorilerinde atmalar, atlamalar, koşular ve yürüyüş olmak üzere 58 disiplinde yapılacak. Böylesi önemli organizasyonların ilimizde düzenlenmesini önemsiyoruz. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı rolü ile ilimize değer katacak her türlü sportif yarışma ve faaliyete ev sahipliği yapacak tesis, insan kaynağı ve organizasyon bilgisine sahibiz. Tüm sporsever vatandaşlarımızı 8-9 Nisan tarihlerinde Bingöl’ümüzde düzenlenecek bu güzel organizasyonu yerinde takip etmeye davet ediyorum. Yarışmalara katılacak illerin idareci, antrenör ve sporcularına başarılar diliyor ilimizi temsil edecek sporcuların Şampiyon olmalarını temenni ediyorum” dedi.