Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı, Samsun’da başlayan Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda ilk iki günde iki madalya aldı.

Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı sporcusu Ömer Aslan, 300 metre engelli parkurunda rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Samsun’daki yarışmalarda sporcularının başarılarının devam ettiğini ifade eden Antrenör Elif Eyüp, "Türkiye finalleri seçmesinde U16 300 metre engellide Aşkale Belediye Spor Kulübü sporcumuz Ömer Aslan birinci olarak dereceye girdi. Çalışmalarımız esnasında sporcularımızla birlikte kendimize iki hedef koyduk. İlk hedefimiz Türkiye Şampiyonası’nda ilk sıralara çıkmak ve madalya almaktı. İkinci hedefimiz ise Milli Takıma girmekti. Bugüne kadar çok çalıştık ve bunun karşılığında başarılarda geldi. Başarı asla tesadüf değildir. Önümüzdeki atletizm şampiyonası için daha çok özveri daha çok çalışma ile Allah nasip ederse bu sefer Türkiye birincisi olacağız. Önceki şampiyonada Türkiye dördüncüsü olmuştuk. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.