Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kayseri Atletikspor; klasman grubu maçlarının tamamlanmasına 1 hafta kala oynadığı Amaratspor maçını 9-2 kazandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda bulunan Atletikspor, 3 puanı 9-2’lik skorla elde etti. Klasman grubu 13. hafta maçında Amaratspor ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, sahadan farklı bir skorla galip ayrıldı. Atletikspor’a farklı galibiyeti getiren gollerin 2’sini Furkan Batar, 2’sini Buğrahan Çiçek atarken, diğer goller Yiğit Yılmaz, Faruk Karadoğan, Salih Önder, Yusuf Tolu ve Yusuf Karamanoğulları’ndan geldi. Amaratspor’un 2 golünde ise Yasin Dumlu attı.

Atletikspor bu galibiyet ile Play-Off iddiasını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, son haftaya ikinci sırada bulunan Özvatanspor’un 2 puan gerisinde girdi.