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Kayseri’nin voleybolda en başarılı temsilcileri arasında yer alan Atletikspor, ligde çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nin 21’icni haftasında kendi evinde Karayolları’nı misafir eden Kayseri Atletikspor, B Grubu’nda 11. mağlubiyetini alarak 30 puanla 6. sırada kaldı. Kayseri temsilcisinin ligde sadece 9 galibiyeti bulunuyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Atletikspor, Karayolları’na da kaybederek ligdeki 11. mağlubiyetini aldı.

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