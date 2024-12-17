Kayseri Süper U18 Ligi maçında Atletikspor ile Gültepespor karşılaştı. Müsabakayı Gültepespor U18 takımı 1-0 kazandı.
Stat: Argıncık
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Umut Enes Kaya, Osman Durmuş
Atletikspor U18: Arda Yiğit Küçük, Ahmet Özdemir, Utku Sezer, Efe Soylu, Gökden Gökdemir, Süha Çetin, Doğukan Özsoy, Burak Altıntaş, Ali Coşkun, Mehmet Çay, Halil Soyçopur
Gültepespor U18: Kürşat Bulut, Onur Bağlar, Şeref Ekiz, Samet Çakar, Kaan Şimşek, Tuhan Karadağ, Hasan Narin, Dedehan Durmuş (Dk.90 Onur Efe), Mustafa Hasgül, Mete Uzun, Salih Şimşek
Gol: Salih Şimşek Dk.65 (Gültepespor)
Kaynak: iha