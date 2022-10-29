Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bazı vatandaşlar Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayına atlarla katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bazı vatandaşlar Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayına atlarla katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Safranbolu ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş ellerine Türk bayrağı alarak eşlik etti. Misak-i Milli Demokrasi Meydanı’nda sona eren fener alayına 3 atla katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Meydanda toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklâl Marşı okunurken Belediye Başkanı Elif Köse burada yaptığı açıklamada cumhuriyetin öneminden bahsetti. 2023 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerde güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri getirilmesi için gençlere büyük görev düştüğünü ifade eden Köse, herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Konuşmanın ardından program sona erdi.