Adana Atlıspor Kulübü Tesislerinde üç kupalı yarış koşuldu ve sezonun en önemli kupa yarışı olan Atatürk Kupası’nı Goliat isimli atıyla Beysim Hüseyinoğlu, İnönü Kupası’nı Evert isimli atıyla Eylül Naz Akgün, TSYD Kupası’nı da Lancelot isimli atı ile Yiğit Hakan Ketenci kazandı.

Adana Atlıspor Kulübü Tesislerinde üç kupalı yarış koşuldu ve sezonun en önemli kupa yarışı olan Atatürk Kupası’nı Goliat isimli atıyla Beysim Hüseyinoğlu, İnönü Kupası’nı Evert isimli atıyla Eylül Naz Akgün, TSYD Kupası’nı da Lancelot isimli atı ile Yiğit Hakan Ketenci kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer’in de katılımıyla gerçekleşen yarışmalar büyük bir heyecanla geçerken, Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Ali Cerit, böylesine anlamlı kupaların yer aldığı yarışları düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Binicilik Federasyonunun en prestijli yarışmalarından biri olan Atatürk Kupası Engel Atlama Yarışmaları Adana Atlı Spor Kulübünün organizasyonu ile düzenlendi ve yarışmalar içinde koşulan Atatürk Kupası, İsmet İnönü Kupası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası sahiplerini buldu.

İlk kupa TSYD

Yıldız Sporcuların (12-14 yaş) 4-5 yaş hariç her yaş atla katıldığı Engel Yüksekliği 120 cm olan yarışma koşuldu ve günün ilk kupası olan Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupasının sahibi Antalya’dan Ferdi olarak katılan Lancelot isimli atı ile Yiğit Hakan Ketenci oldu. İkinci İstanbul’dan ferdi olarak katılan Castor Z adlı atıyla Çiğdem Yesin. Üçüncü Ahal Teke Atlı Spor Kulübü adına katılan Staccato EC adlı atıyla Ege Çevik oldu. Dördüncü İstanbul dan ferdi olarak katılan Icarus VG adlı atıyla Mayra Su Mete ve beşinci Ankara Atlı Spor Kulübü adına katılan Leffe Van’t Bergske adlı atıyla Esmanur Özkoçak oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ve şube müdürü Mehmet Önal verdi.

Atatürk Kupası

Yetişkin Pro binicilerin 7 yaş ve üstü atla katıldığı kalifikasyon ve İki manşlı olarak koşulan yüksekliği 145 cm olan yarışmanın 2. Manşı/ final ayağı sonucunda Kupanın sahibi Kunt Binicilik Spor Kulübü adına katılan Goliat isimli atıyla Beysim Hüseyinoğlu oldu. İkinci İstanbul Atlı Spor Kulübü adına katılan Daramis De Champlong isimli atı ile Dilara Pars üçüncü İstanbul Atlı Spor Kulübü adına katılan Stakkachic Z isimli atı ile Hüsnü Dinç dördüncü İstanbul Atlı Spor Kulübü adına katılan Goldplay isimli atı iel Uğur Yılmaz ve beşinci Galatasaray Spor Kulübü adına katılan Corneliaisimli atı ile Can İnce oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Yarışmanın Baş hakemi Gülfer Taneri, Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuncer ve Adana Atlı Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Cerit verdi.

İsmet İnönü Kupası

Genç Sporcuların (14-18 yaş) 7 yaş ve üstü atla katıldığı iki manşlı olarak koşulan yüksekliği 130 cm olan yarışmanın finalinde kupanın sahibi İstanbul Atlı Spor Kulübü adına katılan Evert isimli atıyla Eylül Naz Akgün oldu. İkinci İstanbul’dan ferdi olarak katılan Edison S isimli atı ile Selin Tezgeldi, üçüncü İstanbul Atlı Spor Kulübü adına katılan Fırocco isimli atı ile Nil Özvanlıgil, dördüncü İstanbul Atlı Spor Kulübü adına katılan Gitaine isimli atı ile Burak Alparslan ve beşinci Gürman Binicilik Spor Kulübü adına katılan Kimira Van Het Kluizebosi isimli atı ile Eyüp Sabri Tuncer oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini İsmet İnönü ailesinden Zeynep Bilgehan, Türkiye Binicilik Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Onursal Başkanı Vedat Karagülle ve Hakem Günseli Karagülle verdi.