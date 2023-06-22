ABD Sahil Güvenliği, Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıyı bulmak için yapılan arama çalışmalarında “enkaz alanı” bulduklarını açıkladı.

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltının arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada kayıp denizaltıyı bulmak için Titanik’in enkazının yakınında yapılan bir çalışmada “enkaz alanı” bulunduğu ifade edildi. Açıklamada enkaz alanının keşfedilmesinin ardından uzmanların hızla çalışmaya başladığı, elde edilen bilgilerin değerlendirildiği ve aktif bir arama-kurtarma yapıldığı belirtildi.

Denizaltıda 5 kişi bulunuyor

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions’ın CEO’su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın olduğu açıklanmıştı. Söz konusu denizaltıdaki oksijenin ise birkaç saat içinde tükeneceği tahmin ediliyor.