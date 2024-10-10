İstanbul’da düzenlenen Atlantik Konseyi’nin Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Konferansta, bölgesel altyapı ve politika entegrasyonu, bozulan enerji güvenliği, enerji dönüşümünün finansmanı, temiz enerjinin geleceği, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesi, Ukrayna’daki savaş ve Orta Doğu’daki çatışmalar ele alındı.

Romanya Enerji Düzenleme Kurumu (ANRE) Başkanı George-Sergiu Niculescu, enerji sektörüne yapılan yatırımlarla ilgili konuştu. Niculescu, “Romanya, enerji sektörüne yatırımı artırmak için çok önemli çalışmalar yapıyor. Hem yeni kapasiteler oluşturmak açısından hem de dağıtım ve ulaştırma açısından. Bu iki noktanın birlikte ilerlemesi çok önemli. Yalnızca yatırımla olmaz. Yatırımın yanı sıra aktarım sistemlerine çok önem vermeliyiz ki tüketiciye ulaşabilelim” dedi.

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın yatırım ihtiyaçları konusunda hazırladıkları ortak mektubu Avrupa Komisyonu’na sunduğunu belirten Niculescu, “Avrupa’daki piyasayı bölgedeki ülkelere bağlamamız çok önemli. Çünkü tüm ülkeler bağlantı sistemlerine henüz yeterli yatırımları yapmadı. Enerji üretildiği yerden tüketildiği yere herhangi bir sıkışma olmadan aktarılmalı” şeklinde konuştu. Karadeniz’de rüzgar anlamında çok fazla potansiyel olduğunu anlatan Niculescu, Romanya’nın Karadeniz Bölgesinde Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Yasası’nı yürürlüğe koyan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Kuzey Makedonya Enerji, Maden ve Mineral Kaynaklar Bakanı Sanja Bozinovska ise Kuzey Makedonya’nın doğal gaz konusunda tek bağlantısının Bulgaristan ile olduğunu ifade ederek, Yunanistan ile bir ihale yapıldığını ancak Avrupa Yatırım Bankası’nın buna itiraz ettiğini ve yeniden bir ihale üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kömür kullanımını azaltma konusunda ise yeni çalışmalar olduğunu anlatan Bozinovska, son 3 yılda 700 megavatlık güneş enerjisi tesisi inşa ettiklerini, şebeke alt yapısıyla ilgili finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

‘‘Doğal gaz üretimimizi 2026’da 20 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz’’

Türkiye’nin Avrupa’da 4’üncü en büyük doğal gaz piyasasını oluşturduğunu hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, “Türkiye çok uzun yıllardır kullandığı doğal gazın yüzde 100’ünü ithal etmekteydi. Karadeniz’deki doğal gaz kaynaklarının 2020 yılında keşfinden hemen 3 yıl sonra üretime başladık. Günümüz itibarıyla 6,2 milyon metreküplük üretimi Karadeniz’deki kaynaklarımızdan çıkarıyoruz. Diğer kaynaklarımızdan da 1 milyon metreküplük üretimimiz var. Türkiye şuanda tamamen kendi kaynaklarıyla 7,5 milyon metreküp doğal gaz üretiyor. Bu 2,6 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılamak demek. Bu üretimi 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. 2026 yılı sonuna kadar ise doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Doğal gaz depolama tesislerine de yatırımlar yapıldığını da anlatan Çonkar, ‘‘Türkiye’nin ilk doğal gaz depolama tesisini Silivri’de hayata geçirmiştik. Bu tesiste kapasite artırma çalışmaları da yapıyoruz. Silivri’deki tesiste 4,6 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşıldı. Silivri’deki tesis kesintisiz enerji aktarımını tüm ülkemize yapabilme kapasitesine sahip” ifadelerini kullandı.

‘‘Güney gaz koridorunun kapasitesini artırmak, ciddi ekonomik katkılar sağlayacak’’

Güney Gaz Koridoru ile ilgili de konuşan Çonkar, ‘‘Türkiye güney gaz koridoru projesinde önemli bir rol oynuyor. Güney gaz koridorunun kapasitesini artırmak bize ciddi ekonomik katkılar sağlayacak. Doğal gaz akışını artırmak bize ekstra gelirler getirecek. Bu bağlamda altyapı yatırımları güney koridorun kapasitesini genişletmek açısından önemli’’ dedi.

‘‘Türkiye’nin enerji stratejisi, çeşitlendirilmiş bir arz sistemine odaklanıyor’’

Uluslararası iş birliklerinin önemine de değinen Çonkar, ‘‘Türkiye enerji kaynaklarında stratejisi çeşitlendirilmiş bir arz sistemini sağlamaya odaklanıyor. Uluslararası iş birliğini destekliyoruz. Uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmalarını birçok küresel şirketle imzaladık. Bölgedeki ülkelerle iş birliğimizi kazan-kazan modeliyle geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye bölgesinde enerji konusunda anahtar rol oynuyor’’ şeklinde konuştu.