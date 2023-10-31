NBA’de Atlanta Hawks, konuk ettiği Minnesota Timberwolves’u 127-113’lük skorla mağlup etti. Hawks’ta 41 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynayan Dejounte Murray, galibiyetin mimarı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 11 maçla devam etti. Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks, sahasında Batı Konferansı temsilcisi Minnesota Timberwolves’u 127-113’lük skorla yenerek ikinci galibiyetine uzandı. Hawks’ta 41 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle mücadele eden Dejounte Murray, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibinde Trae Young 24 sayı, 8 asist, De’Andre Hunter da 16 sayı, 4 ribaundla katkı verdi. Minnesota’da ise Anthony Edwards’ın 31 sayı, 7 asisti, Karl-Anthony Towns’un da 16 sayı, 10 ribaundu yeterli olmadı.

Son şampiyon Denver 4’te 4 yaptı

Son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Utah Jazz’ı 110-102’lik skorla yenerek bu sezon çıktığı 4. maçtan da galip ayrıldı. Nuggets’ın Sırp yıldızı Nikola Jokic 27 sayı, 11 asist ve 10 ribaundla triple-double yaparken, Aaron Gordon 21 sayı, 7 ribaund, Jamal Murray de 18 sayı, 14 asistle oynadı. Jazz’de ise Lauri Markkanen’in 27 sayı, 14 ribaundu, Walker Kessler’in 22 sayı, 13 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

Curry 42 sayı kaydetti, Warriors deplasmanda kazandı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Golden State Warriors, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 130-102’lik skorla mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Warriors’ta Stephen Curry 42 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle takımını galibiyete taşıdı. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Pelicans’ta ise CJ McCollum ile Zion Williamson 19’ar sayı kaydetti.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 121 - Brooklyn Nets: 133

Indiana Pacers: 105 - Chicago Bulls: 112

Washington Wizards: 107 - Boston Celtics: 126

Atlanta Hawks: 127 - Minnesota Timberwolves: 113

Toronto Raptors: 91 - Portland Trail Blazers: 99

Memphis Grizzlies: 110 - Dallas Mavericks: 125

Milwaukee Bucks: 122 - Miami Heat: 114

New Orleans Pelicans: 102 - Golden State Warriors: 130

Oklahoma City Thunder: 124 - Detroit Pistons: 112

Denver Nuggets: 110 - Utah Jazz: 102

Los Angeles Lakers: 106 - Orlando Magic: 103