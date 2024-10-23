Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Atiye Güner, “Mekan ve İnsan” temalı eserlerini 25 Ekim Cuma günü SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Güner, karışık teknikle oluşturduğu 16 çalışmadan oluşan “Mekan ve İnsan” temalı sergisinde figür ve mekanın birlikte şekillendiği dinamik ilişki içinde olduğunu belirtti.

Mekanın genellikle sınırlandırılmış boşluk olarak tanımlandığını hatırlatan Güner, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kevn yani olmak kökünden türeyen bir kelimedir. Varoluşu da simgeler aslında. Varoluşundan itibaren mekanla sürekli ilişki içinde olan insan bir yandan boşluğu biçimlendiren özne, bir yandan da boşluğun dönüştürdüğü nesnedir. Modern sanata gelinceye kadar mekan ve insan geleneksel anlamda birbirinden ayrı varlıklar olarak görülmüştür. Günümüz sanatında mekan sanat varlığını temsil eden dinamik bir öğedir.”

Güner’in “Mekan ve İnsan” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Atiye Güner

Atiye Güner, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde 2004 yılında lisans, 2010’da Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 2022 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tasarım Ana Sanat Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Güner, bölüm başkanlığını da yürütmektedir.

Katıldığı sergilerden bazıları

ARTİSTANBUL 2004 Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması Karma Sergi Lütfü Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı Kayalı Sanat Galerisi.

POLİFONİK KOMŞULUKLAR Karma Sergi F Sanat Galerisi 2017 İstanbul Bienali Kapsamında.

ARTİST 2019, 29.İstanbul Sanat Fuarı Karma Baskı Sergisi,

Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM), Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından düzenlenmiştir.

GALERİ ARTS 29.Online Grup Sergisi 2023.

GİZ BAHÇESİ 2024 Kişisel Sergi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahraman Emmioğlu Kütür Sanat Merkezi.