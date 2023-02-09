10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından Atış Yapı’dan da destek çağrısı geldi.

10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından Atış Yapı’dan da destek çağrısı geldi.

Yapılan destek çağrısında, “Türkiye’de yaşanan doğal afet sebebiyle, sadece gıda ve kıyafet yardımı değil, teknik personel diyebileceğimiz aşçı, sağlıkçı, ilk yardım personeli, arama kurtarma personellerinin oraya sevki konusunda tüm organizasyonu sağlıyoruz. Sizler de bu ekiplerde yer almak istiyorsanız, ayrıca servis aracı konusunda bizlere destek olabilecekseniz, sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Bölgeye ulaşmak isteyen gönüllü vatandaşlar, 545 772 1888, 534 957 8186, 531 422 9523, 532 272 1646, 534 770 8457 nolu telefonlardan irtibat sağlayabilecek.