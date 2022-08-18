Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Yenikent Araptepe mevkiinde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda zemin düzeltme çalışmaları yapılıyor. Zemin düzeltme reglaj çalışmalarının yapıldığı emniyet atış poligonun yan tarafındaki toprak zemin yükseltildi, poligonun zeminine kırık asfalt serimi yapıldı. Poligonun yan tarafındaki toprak zemin yükseltilerek atış güvenliği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Yenikent’te bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda zemin düzeltme çalışmaları yapıyor.

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