Ordu’nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, başarılı bir eğitim yılı geçirdiklerini belirterek, “Akademik açıdan başarılı olmak için 27 bin öğrencimiz yoğun bir çaba gösteriyor ve çabalarımız, gayretlerimiz sonuçlarla belli oldu” dedi.

Ordu’nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, başarılı bir eğitim yılı geçirdiklerini belirterek, “Akademik açıdan başarılı olmak için 27 bin öğrencimiz yoğun bir çaba gösteriyor ve çabalarımız, gayretlerimiz sonuçlarla belli oldu” dedi.

Atinkaya, ilçede 27 bin 400 öğrenci ve 2 bine yakın öğretmen ile eğitim ve öğretim devam faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu projeler doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Atinkaya, okulların fiziki imkanları doğrultusunda iyileştirmeler yaptıklarına dikkat çekti.

Başarılı bir eğitim yılı geçirdiklerini söyleyen ve bu anlamda 27 bin öğrencinin 2 bine yakın öğretmen eşliğinde bu başarıyı ileriye taşımak adına çaba sarf ettiğini aktaran Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Temel eğitim projeleri çerçevesinde okullarımıza atölyelerimiz ve laboratuvarlarımız olmak üzere üst düzey sınıfları kazandırdık. Akademik açıdan başarılı olmak için 27 bin öğrencimiz yoğun bir çaba gösteriyor. Eğitim çalışmalarını gerçekleştiren bu konudaki tüm görevlilerimizi ben tebrik etmek istiyorum. Her açıdan başarılı bir eğitim yılı geçirdik ve çabalarımız gayretlerimiz bu sonuçlarla belli oldu. Eğitime önem veren bir ilçe olarak eğitimiz çıtamızı sürekli yükseltiyoruz. Fatsa ilçemiz konumu itibarı ile göç alan bir ilçe olduğu için devamlı eğitim yatırımlarına ihtiyaç duyulan bir bölge oluyor. Bizlerde bu çerçevede önemli çalışmalar yapıyoruz. Yeni eğitim yerleri ve alanları kazandırmak için çalışıyor ve bu ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Fatsa ilçemizde tekli eğitim sistemi devam ediyor. Halk eğitim merkezimiz ile birlikte önemli kurslar açarak, spordan sanata, bilimden kültüre her alanda yetiştirmeye devam ediyoruz. Kendi istek ve taleplerine göre öğrencilerimize açılan kurslarda 32 bine yakın öğrencimize eğitim verildi” dedi.

Atinkaya ayrıca, Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte tüm okullarda yapılan çalışmalarla lisanlı sporcu sayısında artış görüldüğünü de sözlerine ekledi.