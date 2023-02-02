Sivas’ta kar yağışının ardından 48 derece sıcaklığa sahip olan Altınkale travertenlerinde eşsiz güzellikler ortaya çıktı.

Sivas’ta kar yağışının ardından 48 derece sıcaklığa sahip olan Altınkale travertenlerinde eşsiz güzellikler ortaya çıktı.

Sivas’ta pek çok hastalığa şifa olan Sıcak Çermik’teki Altınkale Travertenlerinde kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. İl merkezine yarım saat mesafede bulunan ve 48 derece sıcaklığı ile dikkat çeken kaplıca suyu, kar yağışı sonrası adeta görsel bir şölen sundu. Beyaza bürünen travertenlerden sıcak su buharı yükselirken bölge oluşan renk dokusu ile de dikkat çekti. Limonit ve hematit içerikleri sayesinde ilgi odağı haline gelen ve yaz-kış ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Altınkale, soğuk havada eşsiz anlara sahne oldu.

Birçok hastalığa şifa kaynağı

Bölgenin jeolojik ve jeomorfolojik yapısının öne çıktığı ve adeta bir açık hava jeoloji müzesini andırdığı Altınkale Travertenleri 21 bin metre kare alandan oluşuyor. Çok sayıda bungalov ev, termal otel ve tesisin bulunduğu Sıcak Çermik’teki Altınkale, Denizli ilinde bulunan Pamukkale Travertenlerine benzerliği ile de dikkat çekiyor. Bölgedeki termal su başta romatizma olmak üzere sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yolları, adale ağrıları, kadın hastalıkları gibi pek çok hastalığa şifa dağıtıyor. Yaz aylarında geleneksel çadır kültürünün de yaşatıldığı Sıcak Çermik’te Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de bulunuyor.

“Yaz kış ayrı bir güzelliği var”

Altınkale’yi ziyaret eden Orhan Aykan, yaz kış ayrı bir güzelliği olduğunu söyleyerek, “Yaz kış herkesin Altınkaleye gelmesini tavsiye ediyorum. Manzaraya karşı baktığınız zaman içiniz hem üşüyor hem de ısınıyor. Yaz kış ayrı bir güzelliği var. Su sıcak olduğu için kış aylarında soğuk havayla birleşince buharın çıkmasıyla güzel bir manzara oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Eşsiz bir manzarası var”

Öte yandan, bir başka vatandaş, Altınkale’nin eşsiz bir manzarası olduğunu söyleyerek, “Denizli’nin Pamukkale’si varsa burasıda Sivas’ın Altınkale’si. Yer altından gelen sıcak ve doğal bir suyu var. Soğuk havayla sıcak su birleşince buhar ortaya çıkıyor. Eşsiz bir manzara oluşuyor. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Zaten Dünyanın her yerinden buraya geliyorlar. Bizde sık sık ziyaret ediyoruz. Kar manzarası ayrı bir güzel” dedi.