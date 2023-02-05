Hakem Atilla Karaoğlan, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasıyla 7 hafta sonra görev aldı. Karaoğlan, bu maçla ligde 9. kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.
Hakem Atilla Karaoğlan, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasıyla 7 hafta sonra görev aldı. Karaoğlan, bu maçla ligde 9. kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig’de 7 haftadır görev verilmeyen hakem Karaoğlan, bu maçla birlikte dönmüş olacak. Ümraniyespor mücadelesiyle Atilla Karaoğlan, 9. kez sarı-lacivertlilerin karşılaşmasında düdük çalacak. Karaoğlan’ın yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, 1 de kez kaybetti, 1 maç ise berabere sona erdi.
Öte yandan ligin 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasında görev alan Atilla Karaoğlan’ın maç içinde VAR ile olan konuşmaları açıklanmış, ardından hakem Karaoğlan’ın uzun süre maç alamayacağı TFF tarafından duyurulmuştu.
Atilla Karaoğlan’ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde:
12 Haziran 2020
Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1
18 Ekim 2020
Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3
3 Ekim 2021
Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1
13 Aralık 2021
Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2
15 Ocak 2022
Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1
2 Nisan 2022
Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2
10 Nisan 2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
9 Ekim 2022
Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4
Yorumlar