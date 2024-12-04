Başarılı yazar Atilla Güney’in kişisel gelişim dünyasına damga vuran yeni kitabı "Sıra Dışı Biri Olmak" okurlarıyla buluştu.

Daha önce gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazdığı ve büyük ilgi gören "İyilik İnsana Yakışır" kitabının ardından, yazar bu kez insan odaklı, ilham verici bir rehberle kitapseverlerin karşısında.

Yeni kitabı "Sıra Dışı Biri Olmak" hakkında açıklama yapan Atilla Güney, "Kitabını okuyanların hayatlarında yeni bir pencere açacağına ve hayata daha renkli bir perspektiften bakacaklarını inanıyorum" dedi.

Yazarın son eseri, kişisel gelişim yolculuğunda fark oluşturmak isteyenler için rehber niteliğinde. İlham verici hikayeler ve özgün bakış açısıyla dolu bu eser, okuyucularını kendi potansiyellerini keşfetmeye davet ediyor.