Samsunspor takım otobüsünün 20 Ocak 1989’da geçirdiği trafik kazası ve hayatını kaybeden 5 futbol adamının anıldığı törende konuşan gazeteci Atilla Gökçe, Samsunspor’un Süper Lig’e değil, Süper Lig’in Samsunspor’a ihtiyacı olduğunu söyledi.

Samsunspor takım otobüsünün 20 Ocak 1989’da geçirdiği trafik kazası ve hayatını kaybeden 5 futbol adamının anıldığı törende konuşan gazeteci Atilla Gökçe, Samsunspor’un Süper Lig’e değil, Süper Lig’in Samsunspor’a ihtiyacı olduğunu söyledi.

20 Ocak 1989 günü yaşanan ve Samsunsporlu üç futbolcu, bir teknik adam ve bir şoförün hayatını kaybettiği kaza, 34. yıl dönümünde İstanbul’da anıldı. İstanbul Samsunsporlular Derneği’nin organize ettiği panele, gazeteciler Atilla Gökçe ve Ahmet Çakır ile, Teknik Direktör Ercüment Coşkundere panelist olarak katıldılar. Dinleyicilere panelin moderatörü Mehmet Yılmaz’ın Atatürklü Arma, Samsunspor adlı kitabının hediye edildiği panelde, sinevizyon gösterileri ve konuşmalar gerçekleştirildi. Panelde Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen, “Bu anlamlı organizasyonu gelenek haline getirelim” teklifini sunarken, dernek başkanı Salih Çakır ise, “Kazanın olduğunda henüz bir çocuk olduğunu, kazanın Samsunspor’daki travmatik etkilerinin halen devam ettiğini” belirtip dernek olarak amaçlarından söz etti.

Atilla Gökçe: “Samsunspor’un Süper Lig’e değil, Süper Lig’in Samsunspor’a ihtiyacı var”

Panlede konuşan Atilla Gökçe, “Armasında Atatürk’ü taşıyan Samsunspor’un ve Samsun’un yeri bende çok farklıdır” dedikten sonra, yıllar önce Norveç’in bir sahil kasabasında karşılaştığı Samsunsporlu kız çocuğunun hikayesini anlattı. Ardından 80’li yılların Samsunspor’undan bahseden Gökçe, iki sezon üst üste Samsunspor’da gol kralı olan Tanju Çolak’ın bir seferinde kendisine fikstürü alıp, hangi takıma kaç gol atacağını önceden yazdığını ve tek eksikle bunu gerçekleştirdiğini söyledikten sonra, 1970’li yılların başkanlarından Yılmaz Ulusoy ve 90’lı yılların başkanı İsmail Uyanık’la ilgili hatıralarını nakletti. Gökçe, Kaza geçiren takımdan rahmetli stoper Muzaffer Badalıoğlu’nun çok iyi bir oyuncu olduğunu, dile getirdi. Gökçe, sözlerini Samsunspor’un Süper Lig’e değil, Süper Lig’in Samsunspor’a ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bitirdi.

Çakır: “Samsunspor’suz Süper Lig eksiktir”

Gazeteci Ahmet Çakır ise Menteşoğlu dönemi Samsunspor’unun şampiyonluk yarışındaki durumunu naklettikten sonra, “Samsunspor, o coğrafyanın bence en önde olması gereken camiasıdır, kulübüdür. Bununla ilgili pek çok gerekçesi ve özelliği bulunuyor” ifadelerini kullandı. Kaza geçiren kadronun Türk futbolunun önemli bir rengi olduğunu ifade eden Çakır, Samsunspor’suz bir Süper Lig’in eksik olduğunu belirtti.

1983-1993 yılları arasında Samsunspor forması giyen ve şu anda Düzcespor’un teknik direktörlüğünü yapan Ercüment Coşkundere ise Samsunspor yıllarını ve kaza gününü anlattı. Kazanın olduğu gün kendisinin sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadığını söyleyen Coşkundere, “Benim koltuğumda rahmetli Muzaffer oturmuş. Onunla çok samimi dosttuk. Olay duyulunca biz de gittik. Hocamı, arkadaşlarımı gördüm. Ellerimle toprağa verdim. Mete’nin odasını ben boşalttım. Bir gün önce konuşup, görüştüğüm arkadaşlarım ölmüştü. Kimisi ise yaralıydı. Kasım’ın iç kanaması vardı mesela, kurtuluşu büyük mutluluktu. Kaza, benim hayata bakışımı etkiledi. Kapkara bir gündü. Sonrasında da Samsunspor’dan kopmadım. Bugün, her şeyden önce bir Samsunspor taraftarıyım” diye konuştu.

Program, panelistlere plaket takdimi ile sona erdi.