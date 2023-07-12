Hayırsever İşadamı Gürkan Dölekli ve Volkan Dölekli tarafından 2019 mahalli idareler seçimi arifesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşleri Atilla Dölekli adına tamamı kendileri tarafından yaptırılan Atilla Dölekli Cami Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri gerçekleştirildi.

Devir İşlemi yapılan Atilla Dölekli Cami Dernek Başkanı Ümit Selçuk Ayrancı ve Dernek Saymanı Refik Tekin tarafından Pasinler İlçe Müftülüğünde Şube Müdürü Serkan Karataş ile yapılan karşılıklı protokol ve düzenlenen tutanakla İlçe müftülüğüne devir edildi.

Dernek Başkanı Ümit Selçuk yaptığı açıklamada; "Bu aşamadan sonra Atilla Dölekli Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak camimizin bütün giderleri İş İnsanı Gürkan Dölekli vasıtasıyla bugüne kadar karşılandığı gibi bundan sonrada her türlü ihtiyacı bu yolla karşılanmaya devam edilecektir" dedi.

Dernek Başkanı Ayrancı ayrıca caminin yapımı için gerekli finansmanın tamamının şahsı tarafından karşılayan ve ilçeye kazandıran İş İnsanı Gürkan Dölekli ve Volkan Dölekli’ye teşekkür ettiğini belirtti.

Pasinler İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Serkan Karataş ise; "Hayırsever İş İnsanı Gürkan Dölekli ve Volkan Dölekli kardeşlerin hayrını cenabı Allah kabul ve makbul eylesin" dedi. İlçeye yakışır şekilde bir büyük cami yaptıran Dölekli kardeşlere ayrıca teşekkür ettiğini söyleyen Karataş, inşallah camimizin devir işlemlerinin de en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.