Atılım Üniversitesi 2023-2024 Akademik yılına Rektör Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ile başlayacak.

Atılım Üniversitesinde 2015 yılından beri Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’un yerine, dünyanın en etkili bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Serkan Eryılmaz rektör olarak görevlendirildi.

Eryılmaz, “Yöneylem araştırmasında stokastik modeller/süreçler alanında sistem güvenilirliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2017 yılında Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Ayrıca Eryılmaz, bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan ve Stanford Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan “Kariyer Boyu Etki” sıralamasında “İstatistik ve Olasılık” alanında Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine Türkiye’den giren tek bilim insanı unvanına sahip.

Araştırma alanları güvenilirlik mühendisliği, uygulamalı olasılık, stokastik modelleme ve yenilenebilir enerji sistemleri olan Serkan Eryılmaz, Manitoba Üniversitesi (Kanada) ve Durham Üniversitesi’nde (İngiltere) ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu.

Serkan Eryılmaz’ın uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış 200’den fazla makalesi ve bu makalelere başka araştırmacılar tarafından verilmiş 2 bin 500’den fazla atıf bulunmakta. Web of Science’a dayalı H-index değeri 31 olan Prof. Eryılmaz’ın bir süre önce en saygın uluslararası yayınevlerinden birisi olan CRC Press, Taylor ve Francis Group tarafından “Discrete stochastic models and applications for reliability engineering and statistical quality control” başlıklı bir kitabı yayınlandı.

Türkiye’nin en genç profesör unvanını alan akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Serkan Eryılmaz halen Reliability Engineering & System Safety ve IISE Transactions-Data Science, Quality & Reliability gibi alanın en yüksek etki değerine sahip dergilerinin editörler kurullarında görev yapıyor.

Güvenilirlik alanı ile ilgili uluslararası bilimsel toplantıların bilim ve teknik program komitelerinde görev alan, bu toplantılarda ana konuşmacı olarak bulunan Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, bünyesindeki üye sayısı ve gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile Güvenlik ve Güvenilirlik alanlarının en önemli uluslararası organizasyonlarından olan Avrupa Güvenlik ve Güvenilirlik Kuruluşu’nun Sistem Güvenilirliği komite başkanlığını yürütüyor.

Öte yandan Eryılmaz, uluslararası düzeydeki akademik faaliyetlerinin yanı sıra Yükseköğretim sistemi içerisinde yönetici olarak da çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. 2006-2010 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Eryılmaz, Temmuz 2017’den itibaren Atılım Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.