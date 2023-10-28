Atılım Üniversitesinde kariyer tanıtım günleri gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesinde çeşitli şirketlerin katılımıyla öğrencilere yardımcı olmak için kariyer tanıtım günleri gerçekleştirildi. Kariyer tanıtım günlerine yönelik İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefik, kariyer günleri sayesinde öğrencilerle sektörün bir araya geldiğini ifade ederek, “Burada alanında uzman birçok firma öğrenci ve mezunlarımızla bir araya gelerek onların kariyer planlama aşamalarında fikir sahibi olmaları için yardımcı oluyorlar. Organizasyonumuz üniversitemize yeni katılan öğrencilerimiz için sektörü tanımak, alanları keşfetmek için güzel bir fırsat oluşturuyor. İş dünyası her zaman nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Buraya gelen arkadaşlar da firmaların beklentilerini öğrendikten sonra kendilerini buna göre yetiştirme, eksikleri görme fırsatı edinebiliyor. Burada yaptıkları görüşmeler sonrasında iyi izlenim bırakan arkadaşlar için staj ve iş fırsatı oluşturan ortam sunmaya çalışıyoruz. Mezun olduklarında rekabetin çok yoğun olduğu ortamda bir adım önde olmalarına olanak sağlıyor” dedi.

“Öğrencilere bilgi vermek çok güzel bir duygu”

Kariyer tanıtım günlerine katılan Milmast Firmasında Üretim Planlama Mühendisi Tuğçe Özkan, Atılım Üniversitesi mezunu olarak burada iş veren olduğu için mutluluğunu dile getirerek, “Bizde buralardan geçtiğimiz için, kariyer günlerinde de önceden bulunduğum için şu an da burada olmak ve öğrencilere bilgi vermek çok güzel bir duygu. Buraya kesinlikle gelmelerini ve firmalarla tanışmalarını öneriyorum, katılmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Olabildiğince çok firmayla görüşsünler”

Kariyer günlerine katılan Milmast Firmasında görevli Batuhan Tatlısu, Atılım Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği mezunu olduğunu dile getirerek, “Buradaki arkadaşlara tecrübelerimizden ve iş sektörü üzerinden neler yapabilecekleri hakkında bilgi vermek için geldik hem de okulumuzu görmüş olduk. Uzun zaman sonra okuluma geldim, öğrencileri gördüm motivasyonlarını, heyecanlarını gördüm. Üniversite yıllarım aklıma geldi. Sonuçta ben de bu yollardan geçmiştim. Kendimi onların yerine koydum, mutlu oldum. O heyecanı yaşadım. Olabildiğince çok firmayla görüşsünler. Kendi kariyerlerini nasıl şekillendirmek istiyorlarsa ona göre oldukça firmayla görüşüp, kendilerini geliştirsinler” diye konuştu.

Çekino Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları Yöneticisi Eda Erdem ise bu etkinliklerin hem kendileri hem de öğrenciler için fayda sağladığını söyleyerek, “Üçüncü ve dördüncü sınıfta olan öğrencilerle tanışıyoruz, şirketimizi tanıtıyoruz ve genç yeteneklerle bir araya geliyoruz. Bu tanışma onlar istihdam sağlamış oluyor. Şirketimizden bahsediyoruz ve hedefleri şirketimizin hedefleri ile örtüşüyorsa başvuru yapmalarını istiyoruz. Değerlendirdikten sonra da öğrencileri istihdam ediyoruz. Böylelikle genç yeteneklerle buluşmuş oluyoruz” ifadesini kullandı.