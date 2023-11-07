Atılım Üniversitesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel alanında önde gelen firma yöneticilerini, öğrencileriyle bir araya getirdi.

Atılım Üniversitesinde “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Mühendislik ve Yeni Yüzyılın Mühendisleri” başlıklı etkinlik, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim ve Rektör Prof. Dr.Serkan Eryılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğin ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu “Mühendisliğin dünü, bugünü ve yarını” konulu konuşma yaptı.

Etkinliğin savunma sanayi ve enerji alanlarında önde gelen firma yöneticilerinin katıldığı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim’in moderatörlüğünde gerçekleşen öğleden sonraki oturumundan önce İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim, düzenledikleri etkinliğin ikinci yüzyılda ülkemizin sanayisini geliştirme, eğitimi güçlendirme ve bilimi teşvik etmek gibi konularda önemli katkılarda bulunulacağını söyledi. Uzman isimlerin ve Atılım Üniversitesi öğrencilerinin bir araya geldiğine dikkati çeken Devrim, “Gururla kutladığımız cumhuriyetimizi nice yüzyıllara ilerletmek ve aktarmak için de mühendislerimize çok büyük roller düşüyor. Fakültemizde öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında donanımlı mühendisler olarak yetişmesini ve bilimin ışığında ilerlemelerini istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin yeni bir yüzyıla girdiğini hatırlatan Devrim, eğitimin de bu doğrultuda güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bilim, sanayi ve teknoloji sürekli ilerliyor. Bizim de geleceğin mühendislerini geliştirmek için sürekli olarak bilimi ve teknolojiyi takip edip eğitim metotlarımızı da buna göre güncellememiz gerekiyor. “Yeni yüzyılın mühendisleri nasıl olmalı? Hangi yetkinliklerde olmalı? Hangi eğitim teknikleri ön plana çıkacak?” bunları konuşacağız” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Yazıcı, Prof. Dr. Ender Keskinkılıç, Prof. Dr. Hasan Umur Akay ve Prof. Dr. H. Nafiz Alemdaroğlu’nun katıldığı "Yeni Yüzyılın Mühendisleri" başlıklı son oturum ile sona erdi.