Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Atılım Üniversitesi’nin “25. Yıl Kutlamaları” kapsamında Ankara’da sahne aldı.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Atılım Üniversitesi’nin “25. Yıl Kutlamaları” kapsamında Ankara’da sahne aldı.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Atılım Üniversitesi’nin 25. yıl etkinlikleri kapsamında üniversitenin akademik ve idari personeline konser verdi. Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosunda sahne alan Evgin, sevilen parçalarını seslendirdi. “Söyle Canım”, “Rüya”, “Hep Böyle Kal”, “Deli Divane”, “Ateşle Oynama" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Engin üniversitenin akademik ve idari personeline müzik dolu bir gece yaşattı.