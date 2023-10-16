Atılım Üniversitesi’nde 2023-2024 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi’nde 2023-2024 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Acil Çözüm Gerektiren Güçlüklere Karşı Yenilikçi Bilim ve Teknoloji Yaklaşımı” başlıklı sunumu ile akademik yılın ilk dersini verdi.

“Problemlerin tümünde bilim ve teknoloji temelli çözüme ihtiyaç var”

Akademik yılın ilk dersinin ardından İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2023-2024 Akademik Yılı’nın diğer yıllardan farklı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne hep birlikte şahitlik edeceğimiz ve Türkiye yüzyılı olarak yeni bir yüzyıla daha fazla damga vurmak üzere başlayacağımız bir dönemdeyiz. Bölgesel ve küresel boyutta yaşadığımız birçok güçlük var. Bu sadece bizim için değil, tüm dünya için geçerli. Üniversitelere düşen görev çok daha fazla ön plana gelecek. Bilim ve teknoloji gelecek için bakıldığında artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Karşılaşıyor olduğumuz problemlerin tümünün çözümü, özellikle pandemi dönemiyle birlikte kanıtlandı ki daha fazla bilim ve teknoloji temelli çözüme ihtiyaç var. Aynı zamanda geleneksel bir yaklaşımdan daha çok, yani bir akademisyenin kendi başına veya dar bir ekiple yapacağı çalışmadan daha çok daha fazla farklı disiplinlerin ve farklı üniversitelerin ve farklı paydaşların, yani sanayinin, kamunun, toplumun içinde olacağı ve uluslararası boyuta taşınacak düzeyde bilgi üretimine ve çözüm oluşturma yaklaşımına ihtiyaç var.”

“Bundan sonraki faaliyetlerimiz nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ekseninde devam edecek”

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ise bundan sonraki süreçte daha iyi bir konuma yükselmeyi hedef olarak belirlediklerini söyleyerek, “Hem eğitim hem araştırma hem topluma hizmet ekseninde üniversitemizin faaliyetleri hız kesmeden devam edecek. Araştırma denildiği noktada bizim aslında hedefimiz hemen her alanda Ar-Ge faaliyetleri ancak üniversitemizin öne çıktığı belirli bir takım alanlarda bilimin sınırında öncü, bilimsel çalışmalar şeklinde tasarlanacak. Eğitim elbette bizim çok önem verdiğimiz süreçleri içeriyor. Bundan sonraki faaliyetlerimiz nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ekseninde devam edecek. Nitelikli insan kaynağı dediğimiz noktada elbette eğitim süreçleri ve faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülmesi de önem arz ediyor. Bu bağlamda eğitim de elbette nitelik önde olacak, araştırma temelli olacak ve hemen her disiplinin teknolojik gelişmelerden beslendiği eğitim sürecinde programları planlamayı hedefliyoruz” dedi.

Akademik yıl açılış törenin ardından akademik ve idari personele “Akademik Yükselme Ödülleri”, “Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri” ve “20. ve 10. Hizmet Yılı Ödülleri” takdim edildi.