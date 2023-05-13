Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hidrojen ve yakıt pilleri alanında öncelikli alan misyonu verilen Atılım Üniversitesi’nin hedefi, çalışmaları daha da artırarak yetişmiş insan kaynağına destek olmak ve bu iki konuda dışa bağımlılığı azaltmak.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi’ne seçilen üniversiteleri açıkladı. Proje kapsamında, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli sektör ve alanlar dikkate alınarak, aralarında nesnelerin interneti, hidrojen ve yakıt pilleri, temiz enerji ile tarımda dijital teknolojilerin de olduğu 15 öncelikli alan belirlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Atılım Üniversitesi’ne, hidrojen ve yakıt pilleri alanında öncelikli alan misyonu verildi.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılser Devrim, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Atılım Üniversitesi’nde hidrojen ve yakıt pilleri alanındaki çalışmaların 2014 yılında başladığını kaydetti.

“Hidrojen üretimi, hidrojen depolama ve yakıt pilleri üzerinde uzmanlaştık”

Çalışmaların sürdürüldüğü laboratuvarda üniversitenin ve TÜBİTAK’ın desteği olduğunu aktaran Prof. Dr. Devrim, “Almış olduğumuz projelerle ve üniversitemizin destekleriyle laboratuvarımızın altyapısını oluşturduk. Biz hidrojende farklı alanlarda çalışıyoruz. Hidrojen üretimi, hidrojen depolama, bununla beraber yakıt pilleri üzerinde de uzmanlaştık. Yakıt pillerinde de yakıt pili bileşenlerinin geliştirilmesi, yakıt pili sistemleri, yakıt pillerinin farklı uygulama alanların entegrasyonu konularında çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda oldukça fazla nitelikli yayın ve yayınlarımıza atıflarımız var. Bu da özellikle YÖK’ün seçiminde büyük öneme sahip” dedi.

Devrim, laboratuvarda çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun ettiklerini, bunun oldukça önemli olduğunu belirterek, tematik alanlarda yetişmiş insan kaynağı için bundan sonraki süreçte kendilerine büyük bir rol düştüğünü vurguladı.

“Hidrojen ve yakıt pillerinin daha fazla ticarileşmesi için çalışmalara ağırlık vermek istiyoruz”

Hidrojen enerjisi ve yakıt pilleri konularını birçok farklı boyutta ele alarak çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Devrim, şöyle devam etti:

“Hidrojen enerjisi özellikle ülkemizde son yıllarda enerji politikalarına da girdi ki ondan sonra çok ciddi bir hızlanma yaşadık. Biz de bundan sonraki süreçte özellikle hidrojen enerjisinin farklı uygulama alanlarında kullanımı ve yakıt pillerinin ticarileşmesiyle ilgili çalışmalarımıza ağırlık vermek istiyoruz. Bu anlamda da özellikle üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülecek projelere ağırlık vermek istiyoruz.”

Prof. Dr. Devrim, hidrojen ve yakıt pilleri konularıyla ilgili yürüttükleri çalışmalara ilişkin, “Biz öncelikle hidrojenli yakıt pillerinde daha verimli sistemlerin geliştirilmesi için yeni yakıt pili bileşenlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verdik. İlk zamanlarda bu konularda çok ciddi çalışmalarımız oldu ve güzel sonuçlar da elde ettik. Bununla birlikte geliştirdiğimiz yakıt pillerinin artık laboratuvar ölçeğinden çıkarak sanayinin kullanabileceği boyutlarda üretilmesiyle ilgili çalışmalara başladık ki bu özellikle hidrojen enerjisi kullanımı ve yakıt pillerinin yaygınlaşması için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Hedef dışa bağımlılığın azalmasına destek olmak

Özellikle yakıt pili sistemlerinin çok sayıda uygulama alanı olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Devrim, Atılım Üniversitesi’nin bu iki konudaki hedeflerine dair şunları kaydetti:

“Yakıt pillerinin farklı uygulama alanları bulunuyor. Taşınabilir uygulamalardan tutun, evsel uygulamalar ve savunma sanayiinde ve ulaşımda da kullanabilirsiniz. Yakıt pillerinin farklı uygulama alanlarıyla ilgili, farklı özelliklerde yakıt pillerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yakıt pili performansının artırılması ve en önemlisi bu sistemlerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi bizler için çok önemli. Çünkü zaten bu teknolojiler artık yurt dışında günlük hayatta kullanımı başlayan sistemler. Bu nedenle yakıt pillerinin ülkemizde de dışa bağımlı olmadan üretilmesi bizim için çok önemli. Bu anlamda da çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz.”