Düzce Üniversitesi, Adli Tıp Kurumu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’yla Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim uygulamalarına yönelik protokol imzaladı.

Adli Tıp Kurumu ev sahipliğinde imzalanan protokolü, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir imzaladı.

Kamu kurumları arasında iş birliklerinin güçlendirilmesine imkan sağlayan protokol, Tıp biliminin gelişmesine ve öğrenci eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Protokolle, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından öğrencilere eğitim uygulamaları açısından daha geniş fırsatlar sunulurken, bilimsel araştırma alanında da Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine daha fazla bilgi ve donanım kazandırılması hedefleniyor.