2017-2019 yıllarında Kayserispor forması giyen Atila Turan’ın alacaklarına karşılık açtığı dava istinaftan döndü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor tarafından yapılan açıklamada; 2 sezon sarı kırmızılı formayı giyen Atila Turan’ın sarı kırmızılı kulübe dava açtığı açıklandı. Açılan dava sonrası Kayserispor Kulübü karara itiraz etti ve karar bozuldu. Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Değerli Kayserispor taraftarı, 2017-2019 yılları arasında kulübümüzün formasını giyen eski profesyonel futbolcumuz Atila Turan tarafından kulübümüze karşı alacak davası açılmış olup, dava Kayseri 5. İş Mahkemesi’nde görülmüştür. Yargılama sonucunda mahkeme, kulübümüzü futbolcu Atila Turan’a faizleri ile birlikte 271 bin Euro alacak ve 24 bin Euro tazminat ödemesi kararını vermiştir. Kulübümüz tarafından istinaf mahkemesi yoluyla söz konusu karara itiraz edilmiştir. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde, ilk mahkeme kararı kulübümüz lehine bozulmuş olup yeniden yargılama yapılması talebiyle dava yerel mahkemeye gönderilmiştir. Yargılama süreci devam etmekte olup süreç hakkında zamanla bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesine yer verildi.