Şırnak’ın Uludere ilçesi ve köylerinde 4 Köy Yaşam Merkezi’nde 400 kursiyer eğitim alıyor. 22 adet unutulmaya yüz tutmuş kilim atölyesi kurslarında, 10 yaşından, 70 yaşındaki kursiyere kadar üretilen el emeği göz nuru ürünler, 5 ila 10 bin lira arasında satışa sunularak ev ekonomisine katkı sağlanıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesi ve köylerinde 4 Köy Yaşam Merkezi’nde 400 kursiyer eğitim alıyor. 22 adet unutulmaya yüz tutmuş kilim atölyesi kurslarında, 10 yaşından, 70 yaşındaki kursiyere kadar üretilen el emeği göz nuru ürünler, 5 ila 10 bin lira arasında satışa sunularak ev ekonomisine katkı sağlanıyor.

Uludere’de atıl durumdaki yapılar devlet desteğiyle onarılıp vatandaşa Köy Yaşam Merkezi olarak hizmete açıldı. Buradaki merkezlerde açılan kurslarla adeta 7’den 70’e herkes zamanını burada değerlendirip kilim üretiliyor. Minik ve tecrübeli ellerden çıkan ürünler, ebatlarına göre 5 ila 10 bin lira arasında satışa sunuluyor. Yaşam merkezlerinde, kilim dokuma atölyeleri yanı sıra; tasarım beceri, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlara kadar vatandaşların sosyal etkinlik alanları oluşturuldu.

Kurslar mahalle aralarında olduğundan mahalledeki kadınlar hem ev işlerini yapıp hem de kursa gidebiliyorlar; ayrıca çocuk sahibi kadınların çocuklarının yaşı uygunsa çocuğunu köy yaşam merkezindeki anasınıfına bırakıp yaşı küçük ise kimisi kundağıyla kimisi kucağında hem kurstaki eğitimini alıp hem de çocuğuna bakabiliyor.

Halk Eğitim Müdürü İdris Benek, mahalle arasında açılan kurslarla kilim dokuma atölyesinde kilimlerin geçmişten günümüze ulaşan ve tamamıyla yöreye ait olan bir değer olup, kök boya kullanılarak ve koyun yünüyle elde edilen iplikle dokunmakta olduğunu söyledi. İlçede mevcut 22 kilim dokuma kursu olduğunu aktaran Benek, "Bunların 5’i Aile Destek Merkezlerimizde, 1 tanesi köy yaşam merkezimizde ve geriye kalan 16 kursumuz ise merkez köy ve beldelerimizde mahalle arası açmış olduğumuz atölyelerde yürütülmektedir. Bakanlığımızca unutulmaya yüz tutmuş değerler arasında bulunan kilimlerimizi bugün yaşatmak ve geleceğe ulaştırmak gayesiyle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı içinde barındıran 22 kursumuzla 400 kursiyerimize eğitim vermekteyiz. Satılan ürünler kursiyerlerimize ekonomik kazanç sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.