Uzun yıllardır atıl vaziyette duran tekne Marmaris Belediyesi ustaları tarafından onarılırken, Bozburun’da teknelerden evsel katı atıkları toplamak için kullanılacak.

Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesiyle kapanan Bozburun Belediyesi’nin envanterinde bulunan ancak atıl halde duran ahşap tekne yenilenerek mavi sulara geri döndürüldü. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ustaları tarafından araç parkında yapılan çalışmayla tamamen yenilenen 9.57 metre boyundaki tekne, atıl vaziyette beklediği yılların ardından suya indirildi. Marmaris Belediyesi adına kaydettirilen tekne Bozburun’da deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması hizmetinde kullanılacak.

Büyükşehir Yasası’nın ardından Marmaris Belediyesi’ne geçen araç gereçlerin halka hizmet için kullandığını söyleyen belediye yetkilileri, “Bu tekne de yıllardır atıl vaziyette kalmış. Araç parkındaki ustalarımız baştanbaşa yeniledi. Şimdi denizlerimizin temizliği için kullanılacak” dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına da katılan tekne, önümüzdeki haftadan itibaren hizmete alınacak.