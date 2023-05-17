Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı Bölgesindeki Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesinin atıl durumda bulunan yaklaşık 10 dönümlük bahçesine 250 zeytin fidanı dikildi. He atıl durumdaki bahçe değerlendirilmiş oldu hem de önümüzdeki yıllar için okula ciddi anlamda gelir sağlanmış olacak.

Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Kırsal Bölgesinde adını son zamanlarda sıkça duyurmaya başlayan Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi şimdi de hayata geçirdiği proje ile okulun atıl durumda bulunan 10 dönümlük bahçesi zeytin bahçesine döndü. Yunusemre Belediyesi tarafından gönderilen 250 zeytin fidanı öğretmen ve öğrenciler tarafından bahçeye dikilirken hem okul bahçesinin atıl vaziyetteki bahçesi değerlendirildi hem d önümüzdeki yıllar için okula ciddi anlamda bir gelir kapısı sağlanmış oldu.

Eğitim - öğretime 2004 yılında Osmancalı İlköğretim Okulu’nun ek binasında başlayan ve 2013-2014 yılı itibariyle TOKİ tarafından yapılan yeni binasında eğitim faaliyetlerini sürdüren Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi köyden merkeze gitme imkanı olmayan çocuklar için umut kapısı olmaya devam ederken okul idaresinin girişimleriyle okul bahçesinde atıl durumda bulunan 10 dönümlük alana öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte, coğrafi bölgeye uyumluluğu ve ticari açıdan verimliliği göz önünde bulundurularak trilya cinsi zeytin dikimine karar verildi. Yunusemre Belediyesi’nin okul için göndermiş olduğu 250 adet zeytin fidanı, 10 dönümlük alanda okulda bulunan tüm öğretmen, öğrenci ve misafirlerin katılımlarıyla dikilirken, etkinlik sonrasında Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Samet Güleryüz duygu ve düşüncelerini şu duygularla ifade etti: "2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında göreve başlamış olduğum bu okul, benim için farklı bir tecrübe oldu. Ayrıca genç ve çalışkan kadrosunun yenilenmeye açık fikirleri beni mutlu etti. Her alanda birlik ve beraberliğin olduğu bu okulda birçok başarıya imza attık ve inanıyorum ki atmaya devam edeceğiz. Başarıya ulaşmayı hedeflediğimiz adımlardan bir tanesi de okulumuz bahçesinin boş alanlarını değerlendirmekti. 10 dönümlük okul arazimize 250 adet zeytin fidanını dikerek hem atıl durumda bulunan bahçemizi değerlendirdik, hem de orta vadede okulumuz için ciddi bir gelir kalemi oluşturduk. Burada yetiştireceğimiz zeytinler ile ülke ekonomimize de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. ’Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’ sloganı ile hareket ettiğimiz bu yolda Osmancalı ÇPAL ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Talebimiz üzerine bizi boş çevirmeyen, en kısa sürede talebimizi gerçekleştiren Yunusemre Kaymakamımız Sayın Atilla Kantay’a, Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yıldıray Demirtaş’a sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize de teşekkür ederim.”