Atıl durumdaki köy okullarına yeniden hayat veren Tekkeköy Belediyesi, yeni bir mahallede daha dönüşüm atağı başlattı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Yeniköy Mahallesi’ne köy konağı kazandırılması için talimat verdi.

Gerçekleştirdiği örnek projelerle hayatlara dokunan Tekkeköy Belediyesi vatandaşların yaşam konforunu yükseltmeyi sürdürüyor. Kırsalda eğitim ve spor imkanları ile açık etkinliklerin yapılabileceği alanlar oluşturan belediye, ilçe genelinde 39 atıl okul binasını dönüştürerek hizmete sundu. Atıl okul binaları Köy Konağı ve Bilgi Evi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeniköy Mahallesi’ne müjdeyi verdi

Yeniköy mahallesini ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, atıl durumdaki köy okulunda incelemelerde bulunarak mahalleye yeni bir müjde verdi. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan atıl okulun köy konağı olarak kazandırılması için talimat veren Togar çalışmaları en kısa süre içinde tamamlayacaklarını duyurdu.

“Yeni bir yaşam alanı oluşturacağız”

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Başkan Togar, “Atıl durumdaki köy okulumuzu, gerekli tadilatların ve çevre düzenlemesinin ardından köy konağına dönüştürüyoruz. Projemiz tamamlandıktan sonra içerisinde kurs ve eğitim sınıfları olacak. 4-6 yaş Kur’an kursu ve okul öncesi eğitim sınıfları bulunacak. Köy konağımızın önünde ayrıca açık alan etkinliklerinin yapılabileceği bir meydan, oyun alanları, spor aletleri, park, kamelyalar ve kent mobilyaları yer alacak. Yediden yetmişe herkesin kullanabileceği bir yaşam alanı oluşturacağız” dedi.