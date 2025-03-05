Adana’nın Yumurtalık ilçesinde belediye ekipleri, atıl malzemeleri dönüştürerek tekrar kullanıma sokuyor.

Yumurtalık Belediyesi personeli ilçe genelindeki atıl malzemeleri geri dönüştürüyor. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, atıl malzemeleri geri dönüştürerek hem hizmet çeşitliliğini artırıp hem de kaynakları doğru kullanarak hizmeti sürdürülebilir hale getirdiklerini söyledi.

Eskiyen, çürüyen, paslanan çöp konteynerlerini belediye tesislerinde, belediye personeliyle yenilediklerine dikkat çeken Başkan Altıok, geçmişten bu yana atıl durumda bulunan lastik, palet gibi malzemeleri geri dönüşüm fikri ile ilkokul çocuklarına oyun malzemelerine dönüştürdüklerine dikkat çekti.

Başkan Altıok konuşmasında, "Eski çöp konteynerlerini tamir ettik, dönüştürdük, kullanılır hale getirdik. İlk etapta 50 çöp konteynerini gıcır gıcır hale getirip vatandaşımızın kullanımına sunduk. Bu sayede hem hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz hem de kaynaklarımızı doğru kullanıyor, hizmeti sürdürülebilir hale getiriyoruz" dedi.

Atıl malzemeler oyuncak oldu, masa oldu

Geri dönüşüm hizmetinin sadece çöp konteynerleriyle sınırlı kalmadığını belirten Başkan Altıok," Belediyemizde geçmişten bu yana atıl durumda bulunan lastik, palet gibi malzemeleri geri dönüşüm fikri ile ilkokul çocuklarına oyun malzemelerine dönüştürdük. Atıl malzemeleri bilek güreşi masası, oyuncak ve kale gibi materyallere dönüştürdük. Dönüştürdüğümüz materyalleri okullara dağıttık. Ayrıca okulların bahçelerine sek sek çizdik. Okullarda, öğrencilerimizin dört işlemi uygulamalı öğrenebilecekleri şekiller yaptık ve boyadık" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da desteğiyle daha çok hizmet üreteceklerine dikkat çeken Altıok, "Tasarrufu da hizmeti de en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.