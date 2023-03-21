Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 8 yıldır atıl durumda bulunan 150 lojman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler için sıcak yuva oldu.Bakyapı tarafından yenilenen ve adeta sıfır daireye dönüştürülen 150 daire depremzedelerin yüzünü güldürdü.

Bursa’ya 50 kilometre mesafede bulunan, sahip olduğu doğal güzelliklerle dikkati çeken Orhaneli’de, kullanılmadığı için harabeye dönen 150 lojman, adeta tepeden tırnağa tadilattan geçirilerek depremzedelere tahsis edildi. Kombisinden halısına, mobilyasından mutfak eşyalarına kadar tefriş edilen konutlara taşınan depremzedeler, ‘Allah herkesten razı olsun. Bize sıcak bir yuva verdikleri için emeği geçenlere duacıyız” dedi.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin özelleştirilmesiyle Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) devredilen, 2015 yılından bu yana kullanılmayan lojmanlar için devlet kurumları harekete geçerken, bu çerçevede hayırsever işadamlarından da destek istendi. Yapılan görüşmelerin ardından, son derece kötü durumdaki lojmanların depremzedelerin kullanımına hazır hale getirilmesi işini Bakyapı firması üstlendi.

Bakyapı’nın 100’den fazla personeli hummalı çalışması sonucu lojmanları çok kısa bir sürede yeniledi. Parkesinden kombisine, su tesisatından mutfak dolaplarına kadar yenilenen binalar, iç ve dış cephe boya-tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Malatya, Hatay, Kahramanmaraş gibi illerden gelen depremzedelere açıldı. Büyük depremlerin ardından evsiz kalan depremzedeler 80 metrekare büyüklüğündeki 2 oda ve salondan oluşan sıcak yuvalarına yerleşmeye başladı.

Malatya’dan ailesiyle birlikte geldiğini belirten depremzede Osman Kuşar, “Sıkıntımız evdi. 1 yıllığına bizi buraya yerleştirdiler. Bize her türlü konuda yardımcı oldular. Her şeyiyle dayalı döşeli ev verdiler. Gıda yardımı yapıyorlar. Eksiğimiz var mı yok mu diye gelip soruyorlar. Şükürler olsun. Malatya’daki evden daha sıcak bir evde ikamet ediyoruz. Böyle bir imkanı verdikleri için biz devletimize ve hayırseverlere duacıyız. Ben ve eşimle birlikte 6 kişi burada yaşıyoruz, emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise 8 yıldır kullanılmayan lojmanların ilçenin en güzel bölgesinde yer aldığını belirterek, " "Yaşamış olduğumuz deprem felaketi sebebiyle EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğü Santral Müdürü Mehmet Uluba ile bir araya geldik. Burasının kullanılmasına karar verdiğimizde ise Bakyapı’ya teklif götürdük. Onlar da sağ olsunlar hiçbir ücret talep etmeden bize tadilatları yapacaklarını vadettiler. Karda yağmurda arkadaşlar hiç durmadan çalıştı. 120 kişi canını dişine takarak evleri hazır hale getirdi. Şükürler olsun ki, bugün depremzede ailelerimiz ikamet etmeye başladı. 150 konutumuzun 90 tanesi hazır vaziyette. Geri kalan konutları da 1 hafta içerisinde bitireceğiz. Evleri düzenlerken, halısından koltuğuna, ısınmasından çatal kaşığına kadar hepsini düşündük. Çamaşır makinesinden yatak odası mobilyasına kadar bir evin içerisinde ne olması gerekiyorsa hepsini tamamladık. EUAŞ Bursa Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Genel Müdürü İzzet Alagöz’e, Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Nereye gidersek boş dönmedik. Bu milletin ferdi olmaktan gurur duydum. Gerçekten ilk gün aileleri yerleştirirken çok duygusal anlar yaşadım. Rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın. İnşallah bu acıdan önemli dersler çıkarırız."

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör de yaşanan büyük felaketlerin ardından, hem arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak hem de depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak amacıyla hemen harekete geçtiklerini vurguladı.

Deprem felaketlerinin toplumun tüm kesimlerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyeye çıkardığını belirten Bakgör, şunları kaydetti:

"Yaşanan felaketlerin hemen ardından ilk günden itibaren gerek 24 saat içinde deprem bölgesine gönderdiğimiz yüklü miktarda jeneratörler ve kırıcıların dışında verebileceğimiz diğer desteklerin ne olabileceği konusuna odaklandık. Bu aşamada 2015 yılında Orhaneli ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri’nin özelleştirmesiyle boşa çıkan 150 konutluk bir sitenin boş olduğu bilgisi geldi. EUAŞ’ın yetkilileri özellikle Mehmet Uluca bey ulaştı. Burayla ilgili olarak destek verebileceğimiz neler olabileceğini sordu. Biz de canhıraş bir şekilde dedik ki ’Bunun tamamını biz üstlenebiliriz. Böyle bir projede olmak bizim için çok büyük bir yardım fırsatı’. Hemen hızlı bir şekilde mevcut olan sahadaki tüm ekip tecrübemiz ve ekipmanla birlikte bölgeye gittik. Baktık ve hemen o anda karar verdik. İvedi bir şekilde bir aylık bir hedef koyarak bu lojmanları yaşanabilir kalıcı konut haline getirmek adına gereken ne varsa seferber olduk. İnanılmaz, sahada personelimiz çok verimli ve fedakarca davrandı. Gece gündüz 24 saat teyakkuz halinde çalıştı, geldiğimiz bu noktada da geçtiğimiz hafta ilk konutların teslimatlarını yaptık. Bu arada EÜAŞ’ta içerideki perdesinden mobilyasına, beyaz eşyasına varıncaya kadar kombisi de dahil, bu ürünlerin temini konusunda kendi kaynaklarıyla gereken desteği verdi. Biz de kapısından parkesine, boyasından vitrifiye malzemesine, su tesisatından her şeyine kadar yenileyerek lojmanları adeta yeniden yaptık. Mevcut olan değer açısından da bütçelerimizin biraz üzerinde sapmalar oldu. Ama helali hoş olsun. Biz tüm ülkemizin bir daha böyle bir afet yaşamaması adına dualarımızla birlikte Allah’tan niyaz ediyoruz. Tüm vefat edenlere, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Kalan gazilerimize, ailelerin çocuklarına da elimizden gelen tüm desteği daima vermeye de devam edeceğiz."