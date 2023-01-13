Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile Kayseri’de atıl durumda olan köy okulları restore edilerek, ‘Köy Yaşam Merkezi ‘ haline getiriliyor. Küçük Bürüngüz Köy Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Köy Yaşam Merkezleri köylerin kalbi demek” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile Kayseri’de atıl durumda olan köy okulları restore edilerek, ‘Köy Yaşam Merkezi ‘ haline getiriliyor. Küçük Bürüngüz Köy Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Köy Yaşam Merkezleri köylerin kalbi demek” dedi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Küçük Bürüngüz Köy Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’e Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Tatlı ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sibel Pernek eşlik etti. Dikiş-nakış ve el sanatları kursu verilen merkezde aynı zamanda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile de tarım ve hayvancılık kursları düzenleniyor. Merkezde aynı zamanda çocukları ile gelen kursiyerler için ana sınıfı da bulunuyor.

Köy Yaşam Merkezlerinin köyün atan kalbi demek olduğunu söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Bugün Küçük Bürüngüz Köy Yaşam Merkezimizi hem tanıtmak hem de buradaki faaliyetlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere buradayız. Kayseri’de 31 tane Köy Yaşam Merkezi yaptık. Köy Yaşam Merkezi dediğimiz zaman da kapalı köy okullarımızın yeniden hayata geçirilmesi demek olduğunu anlayacağız. Köyün atan kalbi demek, köylünün öğrenci yokluğundan dolayı kapanmış atıl duruma gelmiş okullarının yeniden canlandırılarak eğer öğrencimiz varsa anaokulu, öğrenci sayımız azsa ana sınıfı şeklinde ve hiç öğrencimiz yoksa burada velilerimize, köyde yaşayan vatandaşlarımıza halk eğitim vasıtasıyla kurslar açarak köyün yaşantısına canlılık getirme amacıyla yapılmış bir projedir. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından son derece önem verilen bir proje. Köylü kadınlarımız evlerinde oturuyorlardı ancak şimdi bu kurs sayesinde Köy Yaşam Merkezi sayesinde hepsi yaklaşık 3-4aydır bizim kurs merkezlerimizdeler. Yeni dikiş öğrenenler var, farklı beceriler edinenler var. Yeni beceriler öğrenmenin yanında Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’nin projeleri sayesinde burada becerilerini kazanca dönüştürüyorlar. Kazanç sağlama yönünde evlerine katkı sağlıyorlar. O yüzden bu kurslarımız son derece önemli. Kayserimizde 31 tane Köy Yaşam Merkezi yaptık. Bakanlığımızın projeleri ile önümüzdeki yıllarda en az 10 hanesi olan köylerde de bu projeyi uygulama yönünde direktifleri var. 2023 yılında da Köy Yaşam Merkezi açacağız biz. Şu ana kadar bu merkezlerimizde 467 kursiyerimiz faydalandı. Milli Eğitim Bakanımıza bu projeden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz hep birlikte köylülerle birlikte burayı canlandırdık ve burayı Köy Yaşam Merkezi olarak köylü vatandaşlarımızın buluşma merkezi haline getirdik. Burada sadece dikiş nakış kursu yapılmıyor özellikle bu sınıfımız Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle bizim iş birliğimiz içerisinde hayvancılıkla, tarımla uğraşan köylülerimize seminerler düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile anlaşmamız var onlar da bilgilendirme yapıyorlar. Burası Köy Yaşam Merkezi haline gelmiş durumda. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sibel Pernek de kadınların merkezler sayesinde ev ekonomisine de katkıda bulunabileceklerini söyleyerek, “Melikgazi bölgesinde bakanlığımızın 15 Temmuz tarihi itibariyle yayınlanmış olan bir projesi doğrultusunda atıl durumdaki köy okullarının hayata geçmesi, Köy Yaşam Merkezi haline dönüştürülmesi için 1 Ağustos itibariyle kurslarımızı açtık. Bölgemizde tam 6 tane Köy Yaşam Merkezi var. Bu Köy Yaşam Merkezlerinde kadınların gelişimi, kültürel ve okuma-yazma olsun gerek mesleki alanda gelişimi olsun ders ve kurslar veriliyor. Kurslarımız sadece kadınlar yönünden değil, erkeklerin de tarım ve hayvancılık alanında eğitimleriyle devam etmekte. Toplam 467 tane kursiyerimiz bu kurslardan yararlandı. Şu an da aktif olarak 89 kursiyerimiz de eğitim almaya devam ediyor. Özellikle Köy Yaşam Merkezlerimizin nefes almaya devam etmesi için kadınlarımız evlerinde oturmak yerine buralarda vakit geçirmelerini, hem ekonomiye hem de öğretime katkı sağlamalarını tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 41 yaşındaki Safiye Bölük ise, “Buraya Ağustos’ta başladık. O zamandan beri kurs bizim için çok eğlenceli geçti ve evde oturmaktansa burayı tercih ettik. Dikiş dikmeyi öğrendik burada. Kadınlarımız da evde oturup eşlerinden para beklemesinler ve gelip dikiş nakış kurslarında bütün işleri veriyorlar. Gelip kendi paralarını kendileri kazansınlar” dedi.

Köy Yaşam Merkezi’ndeki kursiyerler tarafından yapılan ilk pastanın İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik tarafından kesilmesinin ardından, toplu fotoğraf çekilmesiyle ziyaret sona erdi.